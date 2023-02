Milena Warthon tiene 22 años y es conocida por añadir nuevos estilos al folclore. | Fuente: Instagram

Falta poco para que Milena Warthon pise el escenario de Viña del Mar 2023 y represente a Perú. Sin embargo, previo a este gran momento en su carrera, la intérprete nacional compartió un mensaje de agradecimiento a las mujeres que le han ayudado a estar en la Quinta Vergara.

“Hoy cuento mi historia en Viña, pero también la historia de Victoria, mi madre. De mis abuelas Teresa y Delia, y de mis tías. La historia de todas las mujeres que me han traído hasta aquí, de todas las cantantes de música andina que ya han recorrido este camino, para dejar la puerta abierta a otras”, reza su mensaje.

Asimismo, Milena Warthon hizo alusión a su tema ‘Warmisitay’ que, si bien fue compuesto para su abuela, también lo es para todas “mis pequeñas, que me han abierto la puerta de sus vidas y hoy saben lo que valen y cantan con el corazón. La historia de toda la gente que me regala día a día su amor incondicional, la de las guerreras de Pata Pata. Hoy cuento la historia de todas las mujeres a las que les dijeron que NO PODÍAN”.

Luciendo una pollera roja, la peruana espera hacer historia en Viña del Mar 2023 donde “mi voz será escuchada. Hoy enamorados al sol y a la Quinta Vergara”, finalizó su mensaje.

Horario para ver EN VIVO a Milena Warthon en Viña del Mar 2023

La participación de Milena Warthon se realiza en Viña del Mar, Chile, por lo que el horario para ver la competencia folclórica cambia de acuerdo a tu país de ubicación

Perú: 12 a.m. (medianoche)

Bolivia: 1 a.m.

Argentina: 2 a.m.

Chile: 2 a.m.

Ecuador: 12 a.m. (medianoche)

Colombia: 12 a.m. (medianoche)

México: 12 a.m. (medianoche)

Venezuela: 1 a.m.

Brasil: 2 a.m.

Estados Unidos (California): 2 a.m.

¿Dónde ver EN VIVO a Milena Warthon en Viña del Mar 2023?

Los conciertos de Viña del Mar 2023 estarán disponibles en la plataforma de Star+ para todo Latinoamérica, así como EN VIVO por el canal TV Chile y Canal 13.

Además, se puede ver la competencia a través del canal oficial de YouTube del festival buscando FESTIVALDEVINACHILE.

