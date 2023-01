Miley Cyrus lanzó en 2020 su último álbum de estudio "Plastic Hearts". | Fuente: Instagram / Miley Cyrus | Fotógrafo: Toddowyoung

La artista estadounidense Miley Cyrus arrancó el 2023 con novedades. A través de sus redes sociales, anunció que el próximo 13 de enero lanzará su nueva canción, titulada 'Flowers'. Un tema que saldrá a la luz después de tres años de pausa, desde que lanzara en 2020 'Midnight Sky'.

"Año nuevo, nueva Miley, sencillo nuevo. 'Flowers'. 13 de enero", escribió la estrella pop de 30 años en la descripción adjunta al breve adelanto del videoclip que publicó en Instagram. La prensa especializada resaltó que la salida de esta cancion coincide con el cumpleaños de su exesposo, el actor Liam Hemsworth.

En noviembre de 2021, Miley Cyrus ya habia dado señales de estar inmersa en un nuevo trabajo musical. En sus redes sociales, publicó fotografías en un estudio de grabación con el productor Mike WiLL Made-It, quien estuvo detrás de su cuarto disco 'Bangerz' en 2013.

Este año, Cyrus también prepara el lanzamiento de un álbum de tributo a Metallica, en el que reunirá sus propias versiones de temas de la banda. El grupo y la exestrella Disney interpretaron en 2021 el sencillo 'Nothing Else Matters', como consecuencia del nuevo proyecto discográfico en el que la cantante viene trabajando desde 2020.

El 'Plastic Hearts' de Miley Cyrus

Luego de un período de reconstrucción discográfica y personal, Miley Cyrus abrazó el relato de otras mujeres fuertes de la música pese a las grietas en su disco 'Plastic Hearts' que salió a la luz en 2020. Fue su séptimo álbum de estudio con el que buscaba rendir homenaje al rock ochentero y tenía un primer sencillo prometedor, 'Midnight Sky'.

Desde el lanzamiento del bombazo de 'Bangerz' (2013), su actividad musical parecía más cosa de escarceos y medianías sin apenas foco mediático como 'Miley Cyrus & Her Dead Petz' (2015) o 'Younger Now' (2017), en los que mostraba interés por salirse del discurso marcado para las jóvenes divas pop, pero sin pegada.

Desvinculada del personaje revoltoso y procaz de 'We Can't Stop', la cantante estadounidense había demostrado su talento en 'Jolene' y seguía atrayendo la atención en estos años por alianzas como 'Nothing Breaks Like A Heart' con Mark Ronson, que es ya una de las grandes canciones de su repertorio.

También había aciertos personales, como la sencilla desnudez de 'Malibu' o 'Slide Away', o la extrañeza de 'Mother's Daughter', incluido en el EP que precede a este disco, 'She Is Coming' (2019). 'Plastic Hearts' no es un disco de rock. En todo caso, un álbum de pop con la vibración del rock y algunos de sus ropajes más fantasiosos: la velocidad, los riffs eléctricos y voladores, coloridos sintetizadores, el inconfundible timbre rasgado de su intérprete que todo lo llena y personaliza.

(Con información de EFE).

