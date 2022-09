Marciano Cantero, líder de los Enanitos Verdes, falleció a los 62 años. | Fuente: Instagram / Marciano Cantero

Es un jueves de luto. El cantante y compositor argentino Marciano Cantero, líder y voz de la banda Enanitos Verdes, falleció a los 62 años tras ser ingresado de emergencia en un hospital de Mendoza (Argentina) debido a un cuadro de insuficiencia renal.

De acuerdo con el diario mendocino El Sol, al también bajista y compositor se le extirpó un riñón en la Clínica de Cuyo, donde permanecía internado desde fines de agosto. Su estado era delicado hasta que este 8 de septiembre medios argentinos reportaron su muerte.

Nacido en Mendoza, en 1960, Marciano Cantero vio su salud comprometida en medio de una gira junto a los Enanitos Verdes por diversas ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. Sus allegados señalaron a medios de su ciudad natal que el músico venía sufriendo de problemas renales desde hace tiempo, que se veía reflejado en su peso.

De hecho, en octubre de este año, Cantero tenía previsto regresar a nuestro país para ofrecer un concierto. Su voz, a lo largo de la década de 1980, se convirtió en una de las más emblemáticas del rock latino al entonar las letras de canciones ya convertidas en himnos, como 'Cada vez que digo adiós', 'Por el resto', 'Igual que ayer', entre otras.

Su trayectoria con Enanitos Verdes

Ícono del rock argentino y latinoamericano desde la década del 80, la banda liderada por 'Marciano' Cantero sigue activa actualmente. Con 40 años de vigencia, Enanitos Verdes es una de las bandas de rock argentino más escuchadas en Spotify, gracias a clásicos como 'Lamento Boliviano', 'La muralla verde', 'El extraño de pelo largo', 'Luz de día', entre otros.

La banda se fundó junto a Felipe Staiti y Daniel Piccolo. La última visita de Cantero a Perú fue el 18 de noviembre de 2017. En aquella ocasión se unieron a los Hombres G para la gira Huevos Revueltos, que también recorrió varios países de la región.

En una entrevista con RPP Noticias, Marciano Cantero dijo no sentir que su agrupación haya pasado de moda. “La moda es algo que viene y que va. Hay cosas que quedan. Nosotros seguimos aquí”, señaló entonces.

Asimismo, mencionó que la consolidación de Enanitos Verdes y su permanencia en el gusto popular después de más de 40 años fue la conjunción de una serie de factores. "Los integrantes del grupo nos conocimos y todo fue una suerte de un golpe de fortuna, de talento y de persistencia. Mira cuántos años han pasado y nosotros seguimos en la brega”, rememoró.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).