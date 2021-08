Olivia Rodrigo dio créditos a Hayley Williams por su canción "Good for U" tras encontrarse un parecido con "Misery Business", de Paramore. | Fuente: AFP

¿Olivia Rodrigo plagió a Paramore en su álbum “Sour”? No es la primera vez que un artista musical repite melodías de éxitos pasados, pero parece ser que la situación llegó a los oídos de la propia Hayley Williams, vocalista de la famosa banda, y ha tenido que ser incluida en los créditos de “Good for U”.

Una polémica que involucraba a Olivia Rodrigo y Hayley Williams se convirtió en tendencia en las redes sociales. Sin embargo, la sospecha de un presunto plagio data desde el lanzamiento de “Good for U” en mayo de este año. Hubo más de uno que notó las similitudes entre la canción y “Misery Business”, un éxito de Paramore lanzado en el 2007.

Presunto plagio de Olivia Rodrigo a Paramore

Mientras que muchos seguidores de la joven cantante apuntaban que solo utilizó el recordado tema como referencia, otros usuarios señalaban que debía acreditar a sus autores originales y llevar a cabo un arreglo económico. De hecho, esto último ha sido la solución ideal para muchos artistas que han caído en este tipo de embrollos legales.

Al parecer, el problema llegó a ser de conocimiento de Hayley Williams y otros miembros de Paramore, aunque ninguno de ellos se pronunció al respecto. Con el paso de los días, llegó una confirmación de la inclusión de la intérprete y Josh Farro, exguitarrista del grupo, en un anuncio de la disquera Warner Chappell Music.

Hayley Williams compartió desde sus historias de Instagram una imagen en la que Warner Chappell Music celebraba que “Good for U”, de Olivia Rodrigo, alcanzara el primer lugar de las listas de popularidad en EE.UU. “Un enorme saludo a nuestros escritores Hayley Williams y Joshua Farro”, se leía en el mensaje de la compañía discográfica.

Inicialmente, solo la propia Olivia Rodrigo y el compositor Daniel Leonard Nigro figuraban como los autores del tema.

Olivia Rodrigo incluyó a Hayley Williams entre los autores de su éxito "Good for U". | Fuente: Instagram/@yelyahwilliams

Acusaciones de plagio contra Olivia Rodrigo

Además de la polémica con Paramore y Hayley Williams, la actriz y cantante estadounidense tuvo antes que rendir cuentas a Taylor Swift y Jack Antonoff por la canción “1 step forward, 3 steps back” por un notable parecido con la melodía de “New Year’s Day”, del disco “Reputation”.

Según un reporte de la BBC, a Olivia Rodrigo también se le acusó de utilizar un riff de guitarra de “Pump It Up”, hit de Elvis Costello de 1978, para “Brutal”. “Me parece bien. Así es como funciona el rock & roll. Tomas las piezas rotas de otra emoción y haces un juguete nuevo. Eso es lo que hice”, fue su respuesta a las quejas en su contra.

