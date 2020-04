One Direction podría estar muy cerca de reunirse por el décimo aniversario. | Fuente: AFP

One Direction es uno de los regresos más esperados en la música. En los últimos cuatro años, sus integrantes han evitado referirse a una posible reunión, después de que anunciaran una pausa en sus actividades. No obstante, hay esperanza para sus seguidores y tendría que ver con el décimo aniversario de la popular boy band.

En una entrevista para el diario inglés The Sun, el cantante Liam Payne aseguró que el grupo estaba en conversaciones con motivo del décimo aniversario de One Direction. Sin duda, un momento que los fans estuvieron esperando durante un largo tiempo.

“Tenemos el aniversario de diez años, que llegará pronto así que todos hemos estado hablando mucho en las últimas semanas”, comentó sobre su relación con sus compañeros de One Direction. “Para escuchar un montón de voces de gente y ver contenido antiguo y cosas distintas que no hemos visto desde hace mucho tiempo o no hemos visto nunca, es muy interesante”.

Sobre la posibilidad de invitar a Zayn Malik, el miembro de One Direction no indicó si formaría parte de esta fecha especial. “Por el momento no estoy seguro de lo que se me permite decir”, agregó Liam Payne.

Tras la salida de Malik, los integrantes restantes de la banda británica no quedaron muy contentos con su decisión. Por ello, se cree que el cantante de origen pakistaní no estaría invitado a formar parte, pero el escenario podría haber cambiado en sus redes sociales, según dio a conocer una fanática en Twitter.

En una captura de pantalla, la usuaria mostró que las cuentas de One Direction, Harry Styles, Liam Payne y Niall Horan volvieron a seguir a Zayn Malik en Twitter. Como se sabe, la distancia con el cantante también se había traducido entre sus interacciones virtuales, y ahora las cosas parecen marchar mejor.

Los fanáticos enloquecieron en las redes sociales y crearon el hashtag #1DOnlineConcertStayAtHome con motivo de una posible reunión. Todas las pistas indican que estaría muy cerca de pasar, pero hace falta que la cuenta oficial de One Direction comparta el esperado anuncio.