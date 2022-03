El cantautor español Pablo López habló con RPP Noticias | Fuente: Universal Music Group

Un día antes de su concierto en Colombia, como telonero de Juanes, RPP Noticias habló con el cantautor español Pablo López, quien a pesar de ser muy reconocido en su país y componer en nuestro mismo idioma, recién se decide a cruzar a este lado del charco, siempre en compañía de su piano.

“Estar aquí me da la sensación de comenzar de nuevo. Y eso no es una desventaja, sino un reto hermoso. Tener que luchar, que presentarme con mi nombre y apellido, es algo que me estimula muchísimo”, nos confiesa Pablo López a través del Zoom.

Cuando le preguntamos por su estilo musical, nos dijo que se veía a sí mismo como un rockero, popero, flamenco y romántico, con un estilo algo complejo en la composición de letras. A esto podríamos agregar un toque algo cinematográfico, como de musical, el cual se aprecia en su último disco, “Unikornio, once millones de versos después de ti”, que bien podría ser el título de una película.

Es más, el disco tiene una estructura narrativa y está divido en dos partes. La primera, llamada “Mayday”, es la ayuda que el músico pide para salir de un “pozo de oscuridad”, y la segunda es “Stay”, “cuando a través del amor, el barro se hace milagro. Yo creo que el disco, aunque a veces me cuesta reconocerlo, está escrito como una historia que va desde ese principio, hacia ese no final”.

“¿No final?”, le preguntamos. “Porque la última canción te invita a seguir sabiendo quién eres, saber quererte; a perdonar habiéndote perdonado a ti mismo. Yo creo que el final solo hay uno en este recorrido de la vida”, nos respondió.

Gira "Un piano y una voz"

“Unikornio” salió en diciembre de 2020, cuando las presentaciones en vivo se habían prohibido alrededor del planeta. Sin embargo, ni bien las condiciones fueron propicias, Pablo López se embarcó en la gira más importante de su carrera: “Un piano y una voz”.

“Empezamos por la necesidad que yo tenía de comunicarme de la manera que sé, que es la música. Esto me llevó a volver al escenario, con todas las medidas de seguridad. Empezamos en teatros y acabamos haciendo lo que nos pedía el cuerpo, tocando en pabellones grandes”.

“Un piano y una voz” lo llevó a recorrer toda España y, como él mismo explica, es el camino que se merecía su disco “Unikornio”, por el esfuerzo de las personas que colaboraron en su producción, y más adelante, en la realización de la gira, la cual definió como la “mejor gira de su vida”.

Cuando quisimos saber cuál fue la recepción de la gente, si tal vez hubo algún temor por asistir a un concierto en plena pandemia, nos contó que el único que sintió miedo fue él. Los asistentes no tuvieron reparos en pasar por las pruebas de antígeno, de hacer largas colas o de ir con horas de anticipación para encontrar donde parquear su auto.

“Fue un espectáculo absoluto, y no te hablo de lo que vieron ellos, sino de lo que yo vi: una cantidad de respeto entre la gente, que se emocionaba y disfrutaba. Vi amor, empatía y, sobre todo, que la música hace que nos queramos un poquito más” nos contó.

A raíz de esta gira, Pablo López sacó el disco en vivo "Un piano y una voz en 360º, desde La Maestranza de Sevilla".

Su visita a Latinoamérica

Como dijimos al inicio, hablamos con Pablo López un día antes de su concierto en Colombia, como telonero de Juanes. Días después, nos enteramos de que su presentación fue un éxito, razón por la cual se ha animado a realizar una gira por México, en junio de este año.

Sobre su presentación del día siguiente nos reveló que se sentía nervioso, pues hacía tiempo que no estaba frente a un público ajeno. “Tengo algo de miedo de enfrentarme a un público que no es el mío, pero que entiendo que es afín, porque con Juanes he compartido lo más grande que puede compartir un músico con otro, como es una canción, una canción que a mí me dio muchísimo.

Pablo se refiere a “Tu enemigo”, que apareció en el segundo álbum del español titulado “El mundo y los amantes inocentes”, del 2015, el cual alcanzó la categoría de disco de platino.

Ese 26 de febrero, Pablo López prometió que el público colombiano vería "a un tío contando sus historias, contando su vida. Con honestidad y la desnudez que te da un piano. Un piano te desnuda. Entre los dos, el piano y yo, intentaremos demostrar el máximo nivel compromiso de Pablo López, el chaval que está aquí y que solo intenta jugar a hacer música”.

Esperamos verlo en el Perú pronto. Él dice que tiene muchísimas ganas de venir.

