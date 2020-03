Los Premios Billboards de la música latina se posponen por el coronavirus. | Fuente: AFP

Los Billboard Latin Music Awards, conocidos como los premios Billboard de la música latina, pospondrán su edición de forma indefinida por la crisis del coronavirus, al seguir las recomendaciones de las autoridades locales y federales de EE.UU.



La edición 2020 se iba a celebrar en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) el 23 de abril, con una gala retransmitida en vivo por Telemundo que pondría fin a la semana LatinFest+, que reúne en la misma feria a artistas, discográficas, representantes y principales personalidades de la música latina.



"La salud de nuestros invitados, artistas, participantes y personal es nuestra principal prioridad, estamos contando los días para poner una nueva fecha a los premios y la feria en el futuro cercano", dijo la organización en un comunicado remitido este martes.



Con 14 menciones cada uno, Bad Bunny y Ozuna dominaban las nominaciones de la vigésima segunda edición de los premios Billboard de la música latina.



Justo detrás de estas dos estrellas puertorriqueñas figuraron Daddy Yankee y J Balvin -con 12 nominaciones-, Anuel AA -con 11- y Farruko -con 10-.



Por su parte, el LatinFest+ celebraba este año su trigésimo aniversario con conferencias con artistas, conciertos en vivo, experiencias para los fanáticos, y tenía previsto contar con la participación de estrellas como J Balvin, Rosalía, Ozuna y Los Tigres del Norte, entre otros.



Pero el coronavirus ha afectado a artistas de todo el mundo, además de conciertos y festivales de todas partes del planeta.



Madonna, Maluma, Jorge Drexler, Green Day, BTS, Juanes, El Puma... son solo algunos de los artistas que han cancelado sus presentaciones.



Quizás la decisión más drástica fue la de aplazar el festival Coachella hasta otoño.



Un anunció que llegó tras varios días de constantes rumores y que obligará a alterar las agendas de miles de espectadores que ya tenían su entradas, y de cientos de artistas como Frank Ocean, Travis Scott, Rage Against the Machine, Calvin Harris, Thom Yorke y Lana del Rey.



Tampoco se realizaron el festival SXSW de Austin (Texas), el Ultra Music Festival de Miami (Florida) y no se entregarán los Premios Latinos BMI.



Además, el Salón de la Fama del Rock & Roll pospuso su ceremonia anual para homenajear a las nuevas incorporaciones, que incluían a artistas como Whitney Houston y Depeche Mode. EFE