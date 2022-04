PSY y Suga, de BTS, estrenan "That, that" el 29 de abril

“That that” es la canción que el rapero coreano PSY estrenará el viernes 29 de abril. Un día antes del estreno presentó el teaser de algunos segundos, donde se le puede ver en compañía de Suga, uno de los integrantes de la agrupación BTS. Él no solo ha producido la canción, sino también participa en la misma.

En el video podemos escuchar el pegajoso coro de la canción, que suena “That That / I like it”, con un fondo de música electro. Y en el video, a ambos artistas coreanos, en un escenario que caricaturiza el oeste norteamericano, vestidos como vaqueros.

En un breve video compartido por PSY, días atrás, el mismo Suga comentó por qué esta es una colaboración particular. “Para ser honesto, no me he acercado tanto a nadie con quien he colaborado. Es porque no soy de los que se reúnen con colaboradores en persona. Pero él [PSY] quería verme en persona”, explicó el joven de 29 años.

PSY corroboró la versión de Suga: “Al principio, nos conocimos porque queríamos producir música. Luego terminó apareciendo en el trak”. Después de esto, el integrante de BTS se aprendió hasta la coreografía, que suele caracterizar todo video del intérprete de Gangnam Style.

“En serio, no esperaba estar bailando con PSY. Pensé que solo iba a escribir la canción”, comentó Suga, a lo que PSY agregó: “Paso a paso, se fue involucrando más y más profundamente, Nuestro Yoon-gi”, haciendo referencia al nombre real del joven.

La agrupación coreana BTS anuncia nuevo álbum 'We are bulletproof': conoce la fecha

¡Atención, ARMY! En el último de sus cuatro conciertos en Las Vegas, del 16 de abril, la boy band coreana BTS hizo un gran anuncio: lazará un nuevo disco.

Este aviso lo ha reiterado a través de su cuenta de Twitter, con un video donde se pueden ver diversas imágenes de sus integrantes y al final el mensaje “We are bulletproof” (“Somos a prueba de balas”), acompañado de una fecha: 10 de junio de 2022.

Big Hit Music, la empresa de entretenimiento que maneja al septeto, confirmó este anuncio a través de Weverse, su propia red social, usada para promocionar a sus artistas. Allí, escribieron: “BTS regresará con otro nuevo álbum el 10 de junio de 2022”.

Si bien la compañía no ha confirmado que “We are bulletproof” sea el nombre del disco, todo parece indicar que sí lo será. En ese sentido, sería el sucedor de “Be”, lanzado en noviembre de 2020, el quinto disco de BTS grabado en coreano (recordemos que también graban en japonés), el cual se posicionó en primer lugar de diversos rankings, incluyendo el Billboard.

