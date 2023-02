El 20 de febrero de 1967 nació Kurt Donald Cobain | Fuente: Pinterest

Kurt Donald Cobain Fradenburg nació el 20 de febrero de 1967, un año decisivo en la historia del rock. Cuenta la historia que recibió su primera guitarra a los 14 años. Desde entonces, a la par que sacaba sus primeros acordes, nada le interesaba más que formar una banda de rock.

De algún modo, supo que era en la música donde trascendería en el tiempo, aunque eso llegó después. Primero, una dura adolescencia se encargó de marcar la impronta rebelde, reflexiva y atormentada que cargaría a lo largo de su vida.

Con solo 9 años, le tocó vivir el divorcio de sus padres, y los años siguientes sería un ir y venir de la casa de uno y del otro. En la secundaria, era blanco de las burlas de sus compañeros y generalmente estaba solo. Su único interés era la música y el dibujo.

Al cumplir 18 años, Kurt funda Nirvana junto a Krist Novoselic. Aunque éste no era su primer proyecto musical, sí era la primera vez que se unía con alguien que tomaba la música en serio y no solo como un pasatiempo. Junto al baterista Chad Channing graban su primer LP, "Bleach", en 1989, por el sello independiente Sub Pop Records.

Sin embargo, es con su siguiente álbum con el que logran la atención no solo del circuito independiente de Seattle, sino a nivel mundial. A fines de 1990, Dave Grohl entra a la batería y, al año siguiente, lanzan "Nevermind", su primera obra maestra y el disco que pondría al grunge en el ojo de la industria.

Kurt Cobain no solo era un frontman de una energía capaz de electrizar a una platea (o a una generación), sino, sobre todo, un compositor que supo llenar sus letras de una sensibilidad escalofriante que, a través de su voz áspera y taciturna, se volvieron eternas.

Aquí te presentamos 10 de esas canciones que, casi 30 años después, siguen siendo himnos para todos aquellos de 'espíritu adolescente'.

Kurt Vancouver shoulders 001 | Fuente: Pinterest

10. Smells Like Teen Spirit

El tema que abre el "Nevermind" es, probablemente, una de las canciones más sonadas en las radios en los 90. De hecho, el mismo Kurt renegó muchas veces de ella y decía no entender el porqué ese tema se convirtió en un himno generacional.

Su título nació a partir de una broma gastada por Kathleen Hanna al líder de Nirvana cuando escribió en la pared que Kurt "olía a espíritu adolescente", un desodorante de la época. La temática de la letra es simple: adolescentes en plena efervescencia de la edad que buscan la manera de rebelarse y divertirse.

Por su relevancia en la historia del grunge, no podía dejar de estar en la lista.





9. Rape Me

Una canción con un título como éste, que se traduciría como "Viólame", es sumamente representativa de lo que siempre trató de abordar Kurt en su música. El tema le da voz a una mujer víctima de violación que confronta a su agresor, lo reta a cometer su crimen anunciándole que no bajará la cabeza ante la desgracia ni tendrá vergüenza de sus deseos de venganza posteriores.

La canción fue uno de los motivos por los que las cadenas discográficas intentaron censuran el tercer álbum de la banda, "In Utero" (1993)





8. Pennyroyal Tea

Aparecida también en el "In Utero", el título de la canción hace referencia a una bebida abortiva, lo cual iba muy acorde con la temática del arte del álbum, aunque fue compuesta en 1990.

Sin embargo, la canción va más allá y parece ser una alegoría de una persona que sabe que, interiormente, va desvaneciéndose en medio de sus adicciones y melancolías. La versión del unplugged es estremecedora. "Estoy tan cansado que no puedo dormir / soy un mentiroso y un ladrón (...) Estoy tomando leche tibia y laxantes".

7. Polly

Este tema aparece en tres álbumes del grupo: Nevermind, Incesticide y en el Unplugged, y es quizá uno de los más perturbadores de la banda.

La canción aborda la historia real de una adolescente que, en 1987, fue secuestrada y torturada y que logró escapar de su agresor. Sin embargo, Kurt aborda la letra desde la perspectiva de quien infringe el daño, como alguien que se identifica plenamente con el mal

6. Lithium

La quinta canción del "Nevermind" hace alusión a la máxima de Marx de que "la religión es el opio del pueblo". La letra trata de un hombre que, tras la muerte de su novia, se refugia en la religión como último recurso para escapar de sus pensamientos suicidas. La temática es bastante representativa del pasado de Kurt viviendo en el hogar cristiano de sus padres.

5. Heart-Shaped Box

Probablemente, una de las canciones que más problemas dio al momento de ser terminada. El tema originalmente se llamaba "caja en forma de ataúd"; pero obtuvo su nombre final por una "caja en forma de corazón" que Courtney Love dejó sobre la mesa de la casa que compartía con el líder de Nirvana.

El tema empezó a componerse en 1992 y desde entonces Kurt no podía terminarla. Fue en las sesiones del In Utero en que Kurt la avanzó y sus compañeros de banda le dieron los toques finales. Al escuchar la versión final, Cobain pudo constatar que, tal como pensaba, se trataba de una buena canción.

4. Something in the Way

La explosión de energía que es el "Nevermind" cierra con un tema de clave acústica que es 'Something in the Way'. La canción fue revitalizada tras ser parte de la banda sonora de "The Batman" (2022).

La canción habla acerca de un indigente que vive bajo un puente, que se protege de la lluvia y el frío con una lona agujereada y que tiene a los animales de la zona como mascotas. Sin embargo, la voz de Cobain le da ese matiz de desamparo que retrata la escena descrita, Cuenta la leyenda que el tema alude a una época de Kurt viviendo en esas condiciones.





3. Come As You Are

La tercera canción del "Nevermind" ha sido considerada una mejor posibilidad de himno para la Generación X comparada con el clásico "Smells Like Teen Spirit". De hecho, fue el segundo single del álbum.



La canción es un manifiesto que suena desesperado y sincero, y que alude a esa necesidad de identificación, de sentirse parte de algo por parte de la generación joven, en medio de una sociedad que siempre se le muestra indolente y esquiva. "Ven tal como eres / Tómate tu tiempo / la elección es tuya (...) Y juro que no tengo un arma"

2. About a Girl

La canción pop del primer disco de Nirvana, "Bleach". Es una canción de amor sencilla, tierna y emocionante dedicada a su novia de entonces, Tracy, con la cual convivió en las primeras épocas del grupo, cuando el estrellato en el rock era solo un sueño lejano.

1. All Apologies

Una de las perlas de la corona del "In Utero", sin duda, es este tema, uno de los más emocionales compuestos por Cobain. Durante un concierto de 1992, el vocalista la dedicó a su esposa y a su hija. "Me gusta pensar que es para ellas", confesó en una entrevista posterior, aunque resaltó que el sentimiento sí, pero no la letra.

La canción fue grabada como un demo en 1991, aunque con una tendencia mucho más folk. La letra no tiene un significado preciso, sin embargo ha sido interpretada muchas veces como la suma de sentimientos que embargaban al artista en sus últimos años y como una carta de "disculpas" a su familia y a sus fans por el final de su vida que ya presentía.