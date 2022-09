La reina Isabel II murió a los 96 años este jueves 8 de septiembre. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Frank Augstein

Fan de los musicales, y también de algunas marchas militares, la reina Isabel II alguna vez confesó a la BBC que una de sus canciones favoritas era 'Oklahoma!', del cantante estadounidense Howard Keel. También 'We'll Meet Again' y 'The White Cliffs of Dover' de Vera Lynn, entre otras de registros más cándidos y felices.

Sin embargo, en el reverso de esta historia musical, la difunta monarca fue fuente de inspiración para temas de protesta, que o bien hacían un llamado a su claudicación o, en el peor de los casos, a su muerte. Desde The Beatles a los Sex Pistols, el título de Elizabeth Alexandra Mary fue blanco de críticas por parte de quienes veían en ella la representación de un sistema caduco.

Por supuesto, no todas las canciones fueron abiertas detracciones. Por ello, a propósito de su muerte a los 96 años ocurrida este jueves, repasamos algunos sencillos que diversos agrupaciones y cantantes le dedicaron a la reina Isabel II a lo largo de sus 70 años en el trono de Reino Unido.

A la reina Isabel II le sucederá en el trono su hijo, el príncipe Carlos, que pasará a ser el rey Carlos III. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Adrian Dennis

'I Was There (At the Coronation)', de Young Tiger

George Browne, un músico de Trinidad y Tobago cuyo nombre artístico era Young Tiger, lanzó en 1953 esta canción que alude a la coronación de la reina Isabel II, que sucedió en 1952, año en que su padre, el rey Jorge VI, murió y ella tuvo que asumir el cargo en el trono y como jefa de la Commonwealth of Nations.

La canción, de sonido alegre, lleva a sus oyentes a la perspectiva de un testigo sorprendido por la magnificencia del evento real en que Isabel recibió la corona. "Su majestad lucía realmente divina / en su túnica carmesí, forrada con su mente / El Duque de Edimburgo digno y pulcro / Se sentó junto a ella como Almirante de la flota", reza una parte de la letra.

'David Watts', de The Kinks

La banda de rock The Kinks se permitió aludir a la reina Isabel II en esta canción que lleva por título el nombre de un compañero de estudio del cantante. Salió en 1967, como parte del disco 'Something Else', y narraba la vida de un hombre común amargado que nunca conoció a la monarca.

"Soy un muchacho aburrido y simple / Que no puede distinguir el agua del champán / Y nunca he conocido a la Reina", compuso Ray Singer, también cantante en la mencionada agrupación, al inicio del sencillo.

'Her Majesty', de The Beatles

Escrita por Paul McCartney e incluida en el disco 'Abbey Road', de 1969, The Beatles lanzaron esta canción en honor a la reina Isabel II, pero con una letra que en clave de humor dice: "Su majestad es una linda chica, pero ella no tiene mucho que decir".

Se trata del sencillo más corto de los cuatro de Liverpool, con apenas 23 segundos de duración, que tomó apenas tres cortes de grabación y permaneció oculto en el álbum, ya que no estuvo enlistada durante sus primeras ediciones. Quien la ejecuta es el mismo McCartney.

En 1965, como se recuerda, los Beatles asistieron al palacio de Buckingham, donde fueron recibidos por la reina Isabel II, quien los nombró miembros de la orden del Imperio Británico. La leyenda dijo que los músicos fumaron marihuana allí, pero esta versión fue desmentida años por George Harrison.

'God Save The Queen', de Sex Pistols

El que era un himno nacional en la mayoría de reinos de la Commonwealth —'God Save the King'— se convirtió, en manos de la banda punk Sex Pistols, en un tema de protesta contra la reina Isabel II y un llamado a la anarquía en contra del régimen monárquico.

"Dios salve a la Reina / Ella no es un ser humano / Y no hay futuro / Ni sueño en Inglaterra", cantaba un furioso Johnny Rotten, líder y vocalista de la banda, en 1977. Aquel año, el grupo lanzó su único disco de estudio 'Never Mind the Bollocks' y también se celebró los 25 años de la monarca en el trono.

"Estaba expresando mi punto de vista sobre la monarquía en general y sobre cualquiera que implique su obligación sin pensarlo", dijo el cantante, años después, en una entrevista para la revista Rolling Stone.

'The Queen Is Dead', de The Smiths

Este no fue solo el título de una canción de The Smiths, sino también de su tercer álbum de estudio, lanzado en 1986. Atrás parecía haber quedado el desencanto de los años 70 en Reino Unido, pero el aire decadente seguía impregnando la cultura británica.

El tema, que dedica unas líneas a Isabel II cuando dice: "La reina está muerta, muchachos, y está sola en el limbo", también alude a su hijo en una parte que señala: "Carlos, ¿nunca anhelaste aparecer en la portada del 'Daily Mail' con el velo de novia de tu madre?".

En una entrevista con el semanario británica NME, el cantautor de The Smiths, Morrissey, explicó que 'The Queen Is Dead' no buscaba "atacar a la monarquía como una especie de monstruo cancerbero". Sin embargo, descubrió que "a medida que pasa el tiempo, esta felicidad que teníamos se esfuma lentamente y es reemplazada por algo que es completamente gris y completamente triste".

"La idea misma de la monarquía y la Reina de Inglaterra se está reforzando y haciendo que parezca más útil de lo que realmente es. Todo parece una broma. Una broma horrible", sostuvo en 1986.

'Elizabeth, My Dear', de The Stone Roses

En 1989, el grupo The Stone Roses se sumaron a las bandas que tomaron el nombre de Isabel II como inspiración para lanzar sus flechas contra la monarquía.

"No descansaré hasta que ella pierda su trono, mi propósito es verdadero... es el final para ti, mi querida Elizabeth", dice la letra de su tema 'Elizabeth, My Dear'.

La canción, incluida en su disco debut 'The Stone Roses', dura apenas 59 segundos, en la misma línea del tema que los Beatles lanzaran décadas atrás.

'Dreaming of the Queen', de Pet Shop Boys

Ajenos a las críticas contra la reina Isabel II, los Pet Shop Boys entonaron este tema de 1993 en su disco 'Very'. Su sonido característico, que parece sacado de un mundo onírico, acompaña unas letras en la que la monarca y Lady Di toman el té con quien canta.

"Leí que uno de los sueños más comunes que comparte la gente es que la Reina viene a su casa", señaló hace años el vocalista de la agrupación, Neil Tennant. "A veces es un sueño de ansiedad y a veces es un sueño agradable", añadió.

'Latinoamerica es un pueblo al sur de EE.UU.', de Los Prisioneros

Que la reina Isabel II aparezca en la letra de una canción latina no es una casualidad cuando se trata de Los Prisioneros, la banda de rock chileno que nos regaló diversos sencillos de protesta. En esta canción de su disco 'La voz de los 80', de 1984, la monarca es utilizada como elemento de alienación entre determinadas clases sociales de nuestra región.

"Y el inocente pueblo de Latino América / Llorará si muere Ronald Reagan o la reina / Y le sigue paso a paso la vida a Carolina / Como si esa gente sufriera del subdesarrollo / Estamos en un hoyo parece que en realidad", canta Jorge González en una parte del tema.





