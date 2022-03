Residente se presentó en el Vive Latino de México e interpretó su "tiradera" contra J Balvin | Fuente: EFE

El sábado 19 y domingo 20, se llevó a cabo en México el Vive Latino, uno de los festivales de música más importantes del país norteño, que volvió tras una para de dos años, a causa de la pandemia. Residente fue uno de los encargados de cerrar el festival y no encontró mejor manera de hacerlo que con el tema que le dedicó recientemente a J Balvin.

A pesar de llamar a la unidad latinoamericana, René Pérez Joglar no encontró mejor forma de comenzar su presentación que con el rap grabado junto con el argentino Bizarrap, en el que se despacha contra el intérprete de “¿Qué más pues?”.

Después de haber hecho a la gente saltar con su “Esto lo hago pa’ divertirme”, Residente cantó sus clásicos “Ojalai”, “Atrevetetete” y “El aguante”, así como su más reciente hit: “This is not America”.

En un momento del concierto, invocó al público a abrazarse y a saltar juntos. “Los que quieran abrazarse se abrazan, los que no, no se tienen que abrazar, pero nos abrazamos porque hay mucha guerra y este brinco lo hacemos por los que no están, por los que están, por los que se fueron, por todos ellos”, exclamó nuevamente, provocando la inmediata reacción de los presentes.

Residente estrena "This is Not America", su nuevo tema tras la explosiva 'tiradera' a J Balvin

El galardonado rapero y compositor puertorriqueño Residente estrenó este jueves 17 su primer sencillo oficial en más de un año y medio, "This is Not America", que en compañía de las gemelas francocubanas Ibeyi aborda la historia de la colonización y la esclavitud.

"This is Not America" comparte el mensaje de que todas las culturas y países del continente americano son una e insta a "no separarse y crear una evolución para la unidad", según el comunicado de la compañía Sony Music.

Con este tema y su video, Residente transmite su opinión y dolor por lo que considera es la división continental social entre América del Norte y del Sur por parte de Estados Unidos.

Las gemelas Ibeyi acompañan a Residente

El video, dirigido por el director francés Gregory Ohrel, mezcla de forma simbólica distintas culturas, retratando a niños indígenas sentados sobre objetos desechables del capitalismo global y colocando monumentos precolombinos en medio de panoramas del primer mundo.

Acompañan a Residente en esta nueva producción las gemelas Ibeyi: Naomi Díaz en la percusión y Lisa-Kaindé en los coros.



Dichas artistas alcanzaron reconocimiento por sus temas cantados en francés, inglés o español. Y también en yoruba antiguo, un continuo dialectal del África Occidental. Sus canciones, asimismo, fusionan los sonidos tecnos con cantos tradicionales africanos, y han sido elogiadas por estrellas internacionales como Beyoncé.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.