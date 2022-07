Tres canciones de Michael Jackson fueron retiradas de múltiples servicios de streaming en medio de una polémica por la participación del difunto cantante en dichas piezas. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KEVORK DJANSEZIAN

Tres canciones de Michael Jackson que se publicaron de manera póstuma fueron retiradas de diversos servicios de streaming debido a dudas sobre la autenticidad de la voz del cantante. La noticia fue confirmada por Sony Music y Estate of Michael Jackson, fundación que gestiona el legado del 'rey del pop'.

Se tratan de los temas "Keep Your Head Up", "Monster" y "Breaking News", incluidos en el primer álbum póstumo del artista, titulado "Michael". Los tres títulos que fueron grabados en 2007 dejaron de escucharse en Apple Music, Spotify, YouTube y Tidal desde el 30 de junio.

Desde hace años, se especula que la voz que aparece en las tres canciones no corresponde a la de Michael Jackson, todo esto a raíz de dichos contradictorios de su propia madre, su hermana Toya y sus sobrinos.

"Esto no tiene nada que ver con la autenticidad de las canciones, sino que se trata de dejar atrás las distracciones que las rodean", afirma el comunicado emitido por Sony Music. "Es la mejor y más simple forma de dejar atrás de una vez por todas la conversación asociada a estas canciones", añade el escrito.

En 2010, durante el lanzamiento de "Michael", Sony Music aseguró tener "plena confianza en los resultados de nuestra extensa investigación, así como en los testimonios de quienes estuvieron en el estudio con Michael de que las voces del nuevo álbum son suyas".

MICHAEL JACKSON TENDRÁ BIOPIC

Por estos días, Graham King, el productor de la película “Bohemian Rhapsody”, basada en la vida de Freddie Mercury, trabaja en una biopic autorizada sobre Michael Jackson. Se sabe que el proyecto se titulará 'Michael' y también contará con John Branca y John McClain, gestores del patrimonio de Jackson, como productores. John Logan se encargará de escribir el guion.

"La película se está realizando con la ayuda de los herederos de Michael Jackson, lo que puede influir en la manera en que se tratarán las denuncias de abuso de menores que se presentaron contra el Rey del Pop a lo largo de su carrera y tras su muerte en 2009", indica una publicación de Variety. También se informó que la cinta será distribuirá a nivel mundial por la compañía Lionsgate.

“Estoy muy emocionado de que Lionsgate sea parte de esta película épica y emocionado de trabajar con Graham, quien ha demostrado tener éxito a la hora de contar historias de vida icónicas, desde Bohemian Rhapsody hasta Alí , dijo Joe Drake, presidente del grupo cinematográfico de Lionsgate, a través de un comunicado.

