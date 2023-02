Rihanna hizo un recorrido por su trayectoria musical durante su presentación en el Super Bowl 2023. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Gregory Shamus

Fueron más de cinco años alejada de los escenarios. Pero este domingo, Rihanna volvió por todo lo alto en el medio tiempo del Super Bowl, durante el descanso del partido entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Vestida con un traje rojo holgado, la cantante de Barbados dejó huella en el State Farm Stadium.

Subida a una plataforma suspendida en el aire, la cantante arrancó su actuación con su tema 'Bitch Better Have My Money'. Un numeroso grupo de bailarines vestidos de blanco danzaban a su alrededor, dirigidos de manera sincronizada por la potencia de su voz. A esta canción, como habían anticipado sus fans, siguió un 'medley' de otros sencillos que despertaron aplausos.

Así, quienes pudieron ver en vivo el Super Bowl 2023, disfrutaron de temas como 'Where Have You Been', 'We Found Love', 'Rude Boy', 'Work' y 'Pour It Up'. A todos estos sencillos, le siguieron otros dos, que en su momento juntaron a Rihanna con Kanye West y Jay-Z, como 'All of the Lights' y 'Run This Town'.

El espectáculo fue un gran despliegue coreográfico, sobre todo por parte del equipo que acompañó a Rihanna. Porque la cantante de 34 años buscó cautivar a los más de 60 mil asistentes con una voz que se había ausentado de la escena musical durante un lustro hasta que hace unos meses lanzó 'Lift Me Up'.

Al cierre de su número, después de moverse de un lado a otro en un escenario dominado por su presencia roja, Rihanna entonó dos de sus creaciones más famosas: 'Umbrella' y 'Diamonds'. Así como llegó al Super Bowl, la estrella barbadense se despidió del público: suspendida en el aire, entre vítores y fuegos artificiales.

Rihanna: ¿Cómo se animó a cantar en el Super Bowl?

En una conferencia de prensa previa al Super Bowl, la cantante aseguró que fue la maternidad lo que le dio fuerzas para aceptar participar en un escenario tan "intimidante" como este.

"Tenía tres meses de posparto y me preguntaba, ¿debería estar tomando decisiones como estas ahora? Tal vez me arrepienta después", confesó la cantante en la conferencia de prensa con motivo de su participación en los eventos de la gran final del fútbol americano.

Pero fue precisamente la maternidad, agregó Rihanna el pasado 9 de febrero, lo que le dio la certeza de que era capaz de enfrentar un escenario tan grande como el del evento deportivo, y eso que lleva siete años sin actuar.

"Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa; por mucho miedo que me diera, había algo estimulante en el reto que esto supone", contó la cantante de 34 años.

