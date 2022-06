RM habló sobre la separación temporal de BTS, anunciada el 14 de junio | Fuente: BIg Hit Music

RM, uno de los siete integrantes de BTS, compartió un video en la red social Weverse. Según informó Billboard, allí habló sobre la “pausa” anunciada por el grupo el martes 14 de junio, que ha tomado por sorpresa a su ARMY alrededor del mundo.

El joven cantante de 27 años comenzó señalando que nunca recibió tantas llamadas ni mensajes como desde que BTS anunciara que hará una pausa temporal para que sus integrantes puedan enfocarse en sus carreras individuales.

RM explicó que lo que la agrupación realmente quería decirles a sus seguidores es que “esto nunca es el final”. Para hacerse entender, usó el más reciente sencillo de BTS, “Yet to come” (The most beatiful moment), en el que cantan “Promise that we'll keep on comin' back for more” (“Promesa de que seguiremos volviendo por más”).

Asimismo, el integrante de BTS señaló que ser honestos muchas veces requiere coraje, pero que también puede provocar “malentendidos e ira innecesarios”. “Solo queríamos decirlo tal como es y compartir todas las emociones que hubo en el proceso con nuestro coraje y lágrimas”, añadió.

Fue enfático en indicar que, con ese mensaje, no busca echar más leña al fuego, sino compartir su forma de pensar. Finalmente, hizo una promesa: “Haremos todo lo posible para mostrarles buenas actuaciones, ya sea como equipo o como individuo”.

BTS: ¿cuáles son los motivos de la separación de la agrupación coreana?

Tras el anuncio de la separación temporal de BTS, no solo su ARMY ha quedado en shock, el mundo de la música ha sido también tomado por sorpresa. A raíz de ello, vale preguntarse por las razones que motivaron la separación del septeto coreano compuesto por J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga y V.

El anuncio se dio durante su cena anual, denominada FESTA. Allí, Jimin señaló que no estaban pasando por su mejor momento como grupo, y que la decisión es la mejor si quieren seguir cumpliendo con sus fans.

“Creo que ahora estamos empezando a pensar en qué tipo de artistas queremos que nuestros fans recuerden… estamos pasando por una mala racha en este momento, estamos tratando de encontrar nuestra identidad... Nuestros fans nos conocen y nosotros nos conocemos”, expresó Jimin, de 26 años.

Los integrantes de BTS se enfocarán en sus carreras solistas

Durante el anuncio de BTS, RM tomó la palabra y señaló que deben aceptar que han cambiado, sobre todo tras la salida de sus últimas producciones: “Para mí, era como si el grupo BTS estuviera a mi alcance hasta 'On' y 'Dynamite', pero después de 'Butter' y 'Permission to Dance', ya no sabía qué tipo de grupo éramos”, confesó el joven, de 27 años.

RM también manifestó que el agitado mundo del K-Pop (pop coreano) somete a los artistas a un ritmo que no les da el tiempo suficiente para madurar. “Así que necesito pensar y tener algo de tiempo a solas y luego esos pensamientos pueden madurar y convertirse en algo exclusivamente mío”, comentó.

