Robbie Williams decidió lanzar su carrera como solista luego de su abrupta separación con la agrupación Take That en 1995. Desde entonces, su éxito fue arrollador y lo convirtió en una de las personalidades más importantes de la música pop internacional.

"Me hice famoso cuando tenía 17 años gracias a una banda de chicos (Take That) que despegó. Y a los 21 dejé la banda y comencé una carrera en solitario, vendiendo 80 millones de discos, batiendo récords. Llegó a un punto en el que era ridículamente famoso, al estilo de Michael Jackson", dijo el artista al medio The Mirror.

UN SICARIO EN LA MIRA

Aunque siempre se ha caracterizado por realizar declaraciones polémicas y extravagantes, el cantante británico sorprendió en esta oportunidad al revelar que, en pleno apogeo de su carrera, hubo un plan para asesinarlo.

"Nunca conté esto, pero me pusieron un sicario para matarme. Nunca antes había dicho eso públicamente. Ese tipo de cosas son las cosas que nadie ve, pero suceden cuando te vuelves famoso", aseguró.

Williams, quien no quería informar sobre este hecho oscuro a las autoridades, buscó otras alternativas para solucionar el problema. "Se acabó. Tengo amigos", sentenció sin dar mayores detalles sobre la supuesta amenaza ni sobre su móvil y su origen.





REINO UNIDO LO DEPRIME

Hace unas fechas, el cantante recordó en el podcast "This Past Weekend" que se mudó a Estados Unidos precisamente para recuperar parte de su anonimato y poder sobrellevar sus problemas de ansiedad.

"Quería poder ir a todos los lugares normales. Vivo en el anonimato aquí y realmente aprecio eso. Cuando pienso en volver al Reino Unido me doy cuenta de que allí no me encuentro a gusto; me pone ansioso y deprimido", aseguró.

