A 13 días de lanzar su último single, con casi 12 millones de reproducciones en YouTube y cuatro en Spotify, Rosalía presentó el video oficial de una de las canciones del momento. | Fuente: Facebook: Rosalía

El video del último éxito de la cantante española Rosalía, 'Despechá', uno de los temas más populares de los estrenados en su gira 'Motomami World Tour', fue publicado en las redes sociales.

La artista, como ya tiene acostumbrados a sus seguidores, había compartido en sus cuentas de Twitter e Instagram un avance de 20 segundos del videoclip, y este miércoles, lo subió completo en todas sus redes.

En el video, grabado en una playa de la isla mediterránea española de Mallorca, abarrotada de gente, se ve a Rosalía entonando los primeros acordes de 'Despechá', mientras toma el sol sobre varias bolsas de hielo.

Lleva un vaquero recortado a modo de bikini y un sujetador rojo, y a su alrededor los niños juegan en el agua y los adultos se refrescan en la ducha o se abanican.

El estreno de 'Despechá'

Fue en el concierto inaugural de Almería (sureste español), el pasado 6 de julio, la primera vez que Rosalía interpretó en público la canción; rápidamente 'Despechá' se convirtió en un éxito viral.

En su primer concierto de Madrid de su actual gira (19 de julio), Rosalía se dirigió a los asistentes y les preguntó qué título les gustaba más para la canción, si el que había surgido de manera espontánea entre el público ('Lo muevo de lao a lao') o 'Despechá', el que ella había propuesto en sus redes.

"'Despechá', ¿verdad? A mí también me gusta más. Queda titulada así oficialmente", sentenció entonces.

Barack Obama incluyó a Rosalía en su lista de canciones

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017) publicó a fines de julio su lista de recomendaciones de canciones para el verano (en Estados Unidos), entre las que incluyó 'Saoko' de la cantante española Rosalía.

'Saoko' fue una de las 44 canciones elegidas por Obama para amenizar el verano, junto a 'Break My Soul', de Beyoncé; 'Vibe Out', de Tems; 'Blue in Green' de Miles Davis; 'Last last', de Burna Boy, y 'Save Me', de Aretha Franklin, entre otras.

"Cada año me entusiasma compartir mi lista de verano porque aprendo sobre muchos nuevos artistas con sus respuestas. Es un ejemplo de cómo la música nos puede juntar", escribió el exmandatario en su cuenta de Twitter.

El pasado 6 de julio Rosalía inició en Almería lo que la propia artista catalana definió como su "tour más guapo". Esto es, la gira mundial de su tercer y más reciente disco de estudio, 'Motomami', considerado ya por la crítica especializada como uno de los mejores del año.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.