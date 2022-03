Rosalía lanzó el 18 de marzo su tercer disco de estudio "Motomami". | Fuente: Instagram / Rosalía

El pasado 18 de marzo, la cantante española Rosalía lanzó su disco "Motomami" después de tres años de su exitoso "El mal querer". Hasta la fecha, el álbum ya recopiló elogios en la crítica musical por su mezcla de géneros, en los que se conjuga el pop, la electrónica, la música urbana y otras expresiones. Pero el nombre del proyecto discográfico despierta una pregunta: ¿qué significa 'motomami'?

Antes de lanzar su último trabajo, la intérprete de temas como "Bulerías" y "Saoko" publicó en sus redes sociales 20 puntos sobre qué define a una 'motomami'. Pero el término proviene de una historia personal, según confesó en una entrevista con El Comercio. "Hacer música es algo que me hace feliz, ir en moto es algo que también me hace feliz y 'Motomami' tiene que ver con eso", señaló.



Luego agregó: "Tenía un grupo de canciones que respondían a un momento vital, a un aquí y ahora, a cómo me sentía y cómo pensaba. Quería compartirlo, ser honesta con la manera en la que estaba escribiendo y con las referencias que tenía en ese momento y yo creo que eso es muy 'motomami': ir con riesgo, experimentando, sin pensar en las consecuencias, simplemente haciéndolo de corazón, sin pedir permiso ni perdón".

Rosalía, la motera

Por otro lado, andar en motocicleta es algo que Rosalía hace desde pequeña. "Mis padres me llevaban en moto. Ambos siempre andaban en sus Harley. Desde muy pequeña, yo he montado motos. Cuando tenía unos 8 o 9 años yo ya llevaba mi moto de trial, algo que al principio me daba miedo. El trial es más de precisión y equilibrio, no tanto de velocidad. Con los años, me he dado cuenta que me gusta incluso más el enduro y el motocross, por la velocidad, lo disfruto", sostuvo".

Asimismo, precisó que espera que su público halle su propio significado de 'motomami'. Incluso le "alegraría si fuera el caso" de que el término consiga asociarse con el empoderamiento. "Pero no depende de mí, al final para mí se trata de yo intentar hacer la música desde el lugar más honesto que pueda en el estudio y luego compartirla", aclaró.

"Si los demás la escuchan y les da fuerza, para mí eso cierra el círculo y le da sentido al haber hecho esa música, pero no depende mí, es algo que tiene que ver con los demás y con su escucha, su interpretación. Si los demás se sienten 'motomami', 'motopapi', se sienten lo que se sientan, yo me siento feliz y a gusto", añadió Rosalía.





