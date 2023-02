Sebastián Yatra finalizó en enero de este año su gira mundial "Dharma". | Fuente: Universal Music Group | Fotógrafo: Algamar

El cantante y compositor colombiano Sebastián Yatra lanzó el último jueves su nuevo sencillo "Una noche sin pensar", un tema enérgico y con ritmos electrónicos con el que cierra un año de crecimiento y arranca un 2023 lleno de expectativas.



El lanzamiento de la canción llegó también acompañado del videoclip del tema, que cuenta con la participación de la actriz española Milena Smit y está dirigido por Joaquín Cambre.

En el video, la pareja de Sebastián Yatra y Smit recuerdan una de las noches que pasaron juntos, con escenas en una playa y en un bar, y "piensan en todo lo que pudo ser", según la visión que tuvo Yatra para el videoclip, cuenta su oficina de prensa en un comunicado.

La canción cuenta asimismo con una pintura de la artista Marta de la Fuente, quien aseguró haberse inspirado por "un momento increíble en el video durante el cual Milena y Sebastián se abrazan en el mar cubiertos por una bella luz rosada neón".

Sebastián Yatra, el más nominado en Premio Lo Nuestro 2023

Además, Sebastián Yatra se encuentra de celebración porque es uno de los más nominados en la gala Premio Lo Nuestro 2023, con un total de 10 nominaciones. En la ceremonia también será uno de los presentadores que dará a conocer a los ganadores.

Sebastián Yatra está nominado a Artista del Año, Canción del Año, Álbum del Año, Gira del Año, Artista Masculino Pop del Año, Canción Pop del Año, Colaboración Pop del Año, Canción Pop-Urbana del Año, Canción Pop-Balada del Año y Álbum Pop del Año.

El colombiano finalizó su gira mundial "Dharma" de 78 fechas el mes pasado, la cual le dio vida a su galardonado álbum "Dharma", que incluye su éxito “Tacones Rojos”. Dicho recorrido lo trajo a Perú, donde ofreció un concierto de Lima que cautivó a más de una generación.

Sebastián Yatra no descarta en dar el salto a Hollywood

Sebastián Yatra no tiene suficiente con haber lanzado su tercer disco ("Dharma"), participado una serie de televisión ("Érase una vez... pero ya no") y actuado en la gala de los Oscar 2022. En una entrevista realizada en marzo de 2022, el colombiano no descartó dar el salto al cine y debutar en la gran pantalla.

El artista aseguró a la agencia EFE que se "anima a todo en la vida". No quiso en aquel momento dar más detalles sobre su posible debut en Hollywood, pero reconoció que "le encantaría que pasara".

"El inglés lo manejo bastante bien, ya que crecí aquí en Estados Unidos y es lo más natural del mundo para mí. Entonces quiero actuar en español, en inglés... y ver dónde me lleva la vida", dijo.

(Con información de EFE).

