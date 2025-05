Shakira celebra 20 años de su éxito 'Hips Don’t Lie': cuándo, dónde y a qué hora ver la presentación de la colombiana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Shakira tendrá una presentación especial en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon con motivo de los 20 años de su éxito mundial Hips Don’t Lie. Y no estará sola; la acompañará el rapero haitiano Wyclef Jean, quien colaboró en la grabación de la canción original.

"¡Anoten en sus agendas! @shakira estará interpretando Hips Don’t Lie ft. @wyclefjean en honor a su 20 aniversario", se lee en las redes sociales oficiales del programa de NBC.

El éxito de Hips Don’t Lie

Lanzada en 2005, Hips Don’t Lie se convirtió en un fenómeno global. Fue el primer sencillo de Shakira en alcanzar el número 1 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos y dominó las listas en más de 17 países. También vendió más de 7 millones de copias en todo el mundo.

Su contagioso ritmo mezcla la cumbia colombiana con el hip-hop, de hecho, fue parte del espectáculo de clausura del Mundial Alemania 2006.

La aparición de Shakira en The Tonight Show llega justo antes del inicio de su gira Las mujeres ya no lloran en Estados Unidos, que comenzará el 13 de mayo de 2025 en Charlotte, Carolina del Norte. Se espera que durante su entrevista con Jimmy Fallon, la cantante revele nuevos detalles sobre estas nuevas presentaciones.

¿Dónde, cuándo y a qué hora ver la presentación de Shakira por los 20 años de Hips Don’t Lie?

Los fanáticos de Shakira podrán ver esta histórica presentación el martes 6 de mayo por NBC, desde las 10.35 p.m. (Hora de Perú). En América Latina, el programa estará disponible horas después a través de YouTube y el servicio de streaming de Peacock.

No es la primera vez que Shakira visita The Tonight Show. En 2023, se presentó junto con Bizarrap para promocionar su tema BZRP Music Sessions, Vol. 53, donde también habló sobre su ruptura con Gerard Piqué. Luego, en 2024, volvió para presentar su nuevo álbum Las mujeres ya no lloran.

Fechas de los conciertos de Shakira en Estados Unidos

13 de mayo: Bank of America Stadium, Charlotte (Estados Unidos)

15 de mayo: MetLife Stadium, East Rutherford (Estados Unidos)

16 de mayo: MetLife Stadium, East Rutherford (Estados Unidos)

20 de mayo: Bell Centre, Montreal (Canadá)

22 de mayo: Little Caesars Arena, Detroit (Estados Unidos)

24 de mayo: Grant Park, Sueños Music Festival, Chicago (Estados Unidos)

26 de mayo: Scotiabank Arena, Toronto (Canadá)

29 de mayo: Fenway Park, Boston (Estados Unidos)

31 de mayo: Nationals Park, Washington D.C. (Estados Unidos)

2 de junio: State Farm Arena, Atlanta (Estados Unidos)

4 de junio: Camping World Stadium, Orlando (Estados Unidos)

6 de junio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

7 de junio: Hard Rock Stadium, Miami (Estados Unidos)

11 de junio: Globe Life Field, Arlington (Estados Unidos)

13 de junio: Alamodome, San Antonio (Estados Unidos)

15 de junio: Toyota Center, Houston (Estados Unidos)

16 de junio: Toyota Center, Houston (Estados Unidos)

20 de junio: SoFi Stadium, Los Angeles (Estados Unidos)

22 de junio: Footprint Center, Phoenix (Estados Unidos)

23 de junio: Footprint Center, Phoenix (Estados Unidos)

26 de junio: Snapdragon Stadium, San Diego (Estados Unidos)

28 de junio: Allegiant Stadium, Las Vegas (Estados Unidos)

30 de junio: Oracle Park, San Francisco (Estados Unidos)

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis