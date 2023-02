Aparte de la música, Rihanna es conocida por su participación en causas humanitarias, proyectos empresariales y la industria de la moda. | Fuente: YouTube / Rihanna

Rihanna es la estrella principal del espectáculo del medio tiempo de Super Bowl 2023 y este domingo 12 de febrero subirá al escenario del State Farm Stadium de Arizona para cantar ante más de 63 mil espectadores. Ese día se enfrentarán los Eagles de Philadelphia y los Chiefs de Kansas City en el partido final del campeonato de la National Football League (NFL).

Y es que una de las características del evento deportivo es que, durante el descanso, grandes artistas de la música suelen presentar espectáculos apoteósicos, como sucedió con Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, Red Hot Chilli Peppers y Eminem.

Su participación en este evento será especial, pues Rihanna estuvo alejada de los escenarios por más de cinco años para dedicarse a sus negocios y estar al cuidado de su pequeño hijo, fruto de su relación con el rapero, ASAP Rock.

De hecho, la intérprete confirmó a través de sus redes sociales que está grabando un especial de su presentación para Apple Music. Los primeros rumores apuntaron a que Taylor Swift sería la encargada del show del descanso, pero al final la NFL y Apple Music confirmaron la elección de la cantante de Barbados.

¿Qué canciones interpretará Rihanna en el Super Bowl 2023?

Algunos seguidores de la artista ya han comenzado a hacer sus pedidos musicales a través de redes sociales. Cabe resaltar que Rihanna tendrá 14 minutos para su presentación, por lo que el setlist podría resumirse en un 'medley' con todos sus éxitos y parte de sus nuevas propuestas.

Lo cierto es que será una lista elaborada por la compañía Roc Nation, propiedad del rapero Jay-Z, quien está a cargo de la estrategia de entretenimiento de música en vivo de la NFL. Según una fuente de The U.S. Sun, "el primer setlist de canciones es bastante completo y toca todas las eras de Rihanna, incluida la nueva en la que está a punto de embarcarse".

En ese sentido, se espera que en el show suenen temas como 'Umbrella', 'Love on the Brain', 'All of the Lights', 'Work', 'Consideration', 'FourFiveSeconds', 'Love the Way You Lie', 'Kiss It Better', 'We Found Love', 'Needed Me' y 'Diamonds'.



Posibles artistas invitados

Rihanna ha lanzado ocho discos en sus más de 17 años de carrera musical y haciendo grandes colaboraciones con estrellas de la música como Jay-Z, Kanye West, Paul McCartney, Calvin Harris, Drake, Kendrick Lamar, Eminem, David Guetta y Shakira.

Según el periodista André-Naquian Wheeler, de Vanity Fair, uno de los nombres que más suena es el del rapero Jay-Z. "Los dos han colaborado varias veces: en 'Run This Town', 'Talk that Talk' y el exitoso sencillo 'Umbrella'", detalló.

Según TMZ, la artista se encuentra barajando hasta 50 nombres para compartir los 14 minutos de su actuación en el Super Bowl. Incluso, trascendió que el reconocido actor, Tom Holland, popular por interpretar a Spider-Man en las películas de Marvel, podría aparecer como bailarín de respaldo.

¿Cómo ver el Super Bowl 2023?

En Estados Unidos, la transmisión correrá a cargo de ESPN, aunque si lo tuyo es el streaming, también podrás disfrutar el evento a través de las siguientes plataformas:

- ESPN (Star+ / Directv TVGO)

- Fox Sports (Premium)

- Televisa (Vix)

- NFL Network

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 5x01 HARRY Y MEGHAN: El chisme ‘real’ nos da vida

¡Volvimos! Y dedicamos el primer episodio de la temporada 5 a la polémica sobre el documental de Netflix en el que el príncipe Harry y Meghan Markle cuentan su historia de amor. Sí, nos demoramos un poco en sacar el capítulo, pero vale la pena. ¿Quién estaba detrás del acoso de los medios? ¿La familia real es racista? Laura Amasifuén y Lucía Barja analizan el salseo sobre esta historia de amor de telenovela. Pasa y escucha.