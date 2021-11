Taylor Swift estrena el cortometraje de "All Too Well", protagonizado por Sadie Sink y Dylan O'Brien. | Fuente: AFP/Twitter @taylorswift13

El pasado 11 de noviembre, Taylor Swift publicó la versión regrabada de su disco “Red” y, un día después, estrenó el cortometraje de “All Too Well”, la canción inspirada en su relación con el actor Jake Gyllenhaal. La pieza cinematográfica de casi 15 minutos, dirigida por la propia cantante, está protagonizada por Sadie Sink y Dylan O'Brien en el rol de la pareja.

Después de casi una década, “All Too Well” y Jake Gyllenhaal vuelven a ser tendencia en el internet a raíz de la verdadera letra del tema que escribió Swift para su exitoso álbum. Como se recuerda, una de las grandes sorpresas de “Red (Taylor’s Version)” fueron los temas del baúl (from the vault) que compuso hace muchos años y nunca formaron parte del material original.

Aunque Taylor Swift nunca ha relacionado directamente a sus exparejas con sus canciones, los fans de la artista estadounidense suelen sacar cuentas –de años y tiempo de romances– para descubrir cuál disco está inspirado en uno de ellos. Por ende, la era de “Red” se vinculó mayormente con la estrella de Hollywood.

En el cortometraje de “All Too Well” vemos a Sadie Sink (Taylor) y Dylan O'Brien (Jake) iniciar una relación de ensueño, aunque la diferencia de edad provocará una situación tormentosa. A sus 20 años, Taylor Swift inició una relación con Jake Gyllenhaal, de 29 en ese entonces, una evidente caracterísica que se refleja en el nuevo trabajo dirigido por la intérprete.

Taylor Swift lanza cortometraje de "All Too Well", el tema inspirado en su romance con Jake Gyllenhaal | Fuente: Instagram/@taylorswift

Tracklist completo de 'Red (Taylor’s Version)'

State Of Grace (Taylor’s Version) Red (Taylor’s Version) Treacherous (Taylor’s Version) I Knew You Were Trouble (Taylor’s Version) All Too Well (Taylor’s Version) 22 (Taylor’s Version) I Almost Do (Taylor’s Version) We Are Never Ever Getting Back Together (Taylor’s Version Stay Stay Stay (Taylor’s Version) The Last Time (feat. Gary Lightbody of Snow Patrol) (Taylor’s Version Holy Ground (Taylor’s Version Sad Beautiful Tragic (Taylor’s Version) The Lucky One (Taylor’s Version) Everything Has Changed (feat. Ed Sheeran) (Taylor’s Version) Starlight (Taylor’s Version) Begin Again (Taylor’s Version) The Moment I Knew (Taylor’s Version) Come Back..Be Here (Taylor’s Version Girl At Home (Taylor’s Version) State Of Grace (Acoustic Version) (Taylor’s Version) Ronan (Taylor’s Version) Better Man (Taylor’s Version) (From The Vault) Nothing New (feat.Phoebe Bridgers) (Taylor’s Version) (From The Vault) Babe (Taylor’s Version) (From The Vault) Message In A Bottle (Taylor’s Version) (From The Vault) I Bet You Think About Me (feat. Chris Stapleton) (Taylor’s Version) (From The Vault) Forever Winter (Taylor’s Version) (From The Vault) Run (feat. Ed Sheeran) (Taylor’s Version) (From The Vault) The Very First Night (Taylor’s Version) (From The Vault) All Too Well Ten Minute Version (Taylor’s Version) (From The Vault)

Mira aquí el cortometraje de Taylor Swift:

