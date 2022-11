La carrera musical de Taylor Swift continúa en ascenso tras el lanzamiento de su nuevo y celebrado álbum 'Midnights' | Fuente: AFP

La cantante y compositora Taylor Swift acaba de hacer historia al ocupar todos los puestos en el "top ten" del "Billboard Hot 100", lista de éxitos de Estados Unidos que cuenta con 64 años de vida. La lista de esta semana la encabeza Anti-Hero, el sencillo principal de Midnights, que es el décimo álbum de estudio de Swift.

Los otros nueve espacios están ocupados por las canciones Lavender Haze, Maroom, Snow On The Beach, Midnight Rain, Bejeweled, Question...?, You´re On Your Own, Kid, Karma y Vigilante Shit.

La cantante venció al rapero Drake, quien en septiembre de 2021 ocupó nueve de los 10 primeros lugares del Hot 100 durante una semana. Según Billboard, la lista Hot 100 "combina transmisión de todos los géneros de Estados Unidos (audio oficial y video oficial), reproducción de radio y datos de ventas".

Alista gira

The Eras Tour, es la nueva gira internacional en la que se embarcará la cantante estadounidense Taylor Swift, la primera en cinco años, a partir de marzo próximo en Estados Unidos y que también incluirá actuaciones fuera del país.

"Estoy encantada de anunciar mi próxima gira: Taylor Swift/The Eras Tour, un viaje a través de las eras musicales de mi carrera (¡pasado y presente!)", anunció la famosa cantante en su cuenta de Instagram.

El mensaje se acompaña de hasta diez fotografías de la estrella de la música y el logo de la que será su nueva gira, que según la cadena CNN se abrirá el 18 de marzo en Glendale (Arizona).

"La primera etapa de la gira será en estadios de los EE.UU., ¡con fechas internacionales que se anunciarán tan pronto como podamos!", agregó la cantante de Love Story.

