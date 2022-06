Willie Sotelo, director de El Gran Combo de Puerto Rico, junto a Rafael Ithier, fundador de la orquesta de salsa. | Fuente: Twitter

La salsa está de luto. El director musical de El Gran Combo de Puerto Rico, Willie Sotelo, murió la tarde de este viernes. Por medio de un comunicado, la orquesta dio a conocer esta sensible pérdida.

“Durante la tarde de hoy el maestro Willie Sotelo, director musical de El Gran Combo, falleció por complicaciones de salud a sus 61 años. Su esposa Jannette Navarro, su hija Wilmalie Sotelo, demás familiares, el maestro Rafael Ithier y compañeros de la orquesta piden espacio para sobrellevar tan difícil proceso y agradecen todas las muestras de cariño y oraciones para con ellos. Próximamente se estará brindando información de las exequias fúnebres”, se lee en el mensaje.

Willie Sotelo integró El Gran Combo de Puerto Rico en el 2006 cuando el fundador, Rafael Ithier, decidió que era momento de quitarse toda la carga del trabajo, por lo que buscó a un compañero.

Si bien inició siendo pianista, Ithier le cedió el rol de director musical. “Es muy responsable, disciplinado y ha encajado perfectamente con el grupo. Entiende mi línea y la de los muchachos, y es serio y eso me gusta”, dijo el director de la orquesta en una entrevista pasada.

Las funciones de Willie Sotelo para con El Gran Combo de Puerto Rico estaba las coordinaciones de ensayos, contrataciones y presentaciones del grupo.

Willie Sotelo y su larga trayectoria musical

Graduado de la Universidad Interamericana en San German, en Educación Musical con concentración en Piano, Willie Sotelo fundó su primera agrupación a los 19 años, Willie Sotelo’s Music Center.

El músico y arreglista mayagüezano tocó con orquestas como La Solución, Ismael Miranda, Elías Lopez, Willie Rosario, Lalo Rodríguez y otras.

Fue director musical de Frankie Ruiz, Luis Enrique, Amilcar Boscan, David Pabón y fue director musical de Roberto Roena y su Apollo Sound. Sin embargo, tras integrar El Gran Combo de Puerto Rico, consideró un honor formar parte de la ‘Universidad de la salsa’.

“Es una responsabilidad enorme y un gran honor estar en la silla de don Rafa, además de estar tocando su instrumento, tocando su música y tratando de mantener el estilo y preservar el sonido”, señaló en su momento.

