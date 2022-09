Natti Natasha y Wisin unen sus voces en un nuevo sencillo del reggaetonero. | Fuente: EFE

El reguetonero puertorriqueño Wisin estrenó este miércoles junto a la dominicana Natti Natasha y el dúo de productores Los Legendarios su nuevo tema, 'Tiempo', el cual invita a bailar y a aprovechar el tiempo en pareja.

"Desde La Base seguimos produciendo música nueva y colaboraciones como esta", resaltó en un comunicado de prensa Wisin sobre su nuevo trabajo musical, hecho en su estudio de grabación La Base en Cayey (centro de Puerto Rico).

El artista vuelve a trabajar así junto a Los Legendarios —dúo integrado por Marcos 'Marc' Ramírez y Víctor 'Rafy' Torres— y a la intérprete dominicana.

"Trabajar junto a Natti Natasha siempre es un honor y fue en quien siempre pensé para este tema, porque le aporta esa combinación de sensualidad y energía que tiene su voz", agregó Wisin sobre su colega caribeña.



'Tiempo', lo nuevo de Wisin

Un videoclip inspirado en el ajedrez

El tema viene acompañado de un video musical dirigido por Nuno Gomes, quien trabajó la historia enmarcada en un juego de ajedrez en el que, según Wisin y Natti Natasha van desplazando la fichas, se aprecia el movimiento de bailarines personificando cada una de estas.

'Tiempo' es el trabajo musical más reciente de Wisin desde que el 1 de julio pasado lanzó junto a Los Legendarios su álbum 'Multimillo Vol.1'.

Este álbum de Wisin, compuesto de 13 temas, contó con la participación de cantantes como Alejo, Camilo, Chencho Corleone, Jhay Cortez, Luis Fonsi, Ozuna y Yandel.

"Para mí es una satisfacción aportar mi experiencia y sonido en esta nueva generación de talentos locales en nuestro país", aseguró Wisin en julio pasado, cuando su disco estaba recién lanzado.

El sencillo "Tiempo" suma una nueva colaboración entre la dominicana Natti Natasha y el boricua Wisin. | Fuente: Instagram / Wisin

La llegada de 'Multimillo Vol. 1'

'Multimillo Vol.1' llegó de la mano del sencillo 'Volar', una fusión del clásico dembow de Wisin con los nuevos sonidos de Alejo y Chris Andrew, acompañados por el talento de Los Legendarios y Hyde 'El Químico'.

"Para mí fue una experiencia increíble poder grabar con La leyenda Wisin y con Chris Andrew, que es uno de la nueva generación. El sencillo es uno que espero la gente disfrute", dijo Alejo sobre 'Volar'.

Otros sencillos de este álbum que ya se han publicado con éxito son 'Emojis de Corazones', una colaboración de Wisin y Los Legendarios con actuaciones de Jhay Cortez y Ozuna.

Wisin ha formado junto a Yandel el dúo más destacado del género urbano, que cierra este año una etapa de casi dos décadas con una extensa gira, 'La Última Misión Tour', para despedirse de sus seguidores.

(Con información de EFE)

