"Bohemian Rhapsody": ¿Cómo sería la versión del éxito de Queen usando los memes más famosos? | FOTOS

"Bohemian Rhapsody" es una de las canciones más emblemáticas de Freddie Mercury y la mítica banda británica Queen por lo que fue usada como título de su primera cinta biográfica. El tema, lanzado en 1975, forma parte del disco "A Night at the Opera". Si la canción es un éxito de ventas, su versión usando memes lo es en el ámbito digital. El músico canadiense Luke Maynard fue la mente detrás de esta peculiar forma de rendirle homenaje a Mercury y compañía. Es inevitable no cantar el tema por eso te retamos a ver esta galería sin cantarla.

Fue escrita por la genial mente de Freddie Mercury en su casa de Holland Road, Kensington y fue él mismo el encargado de presentar el tema al productor Roy Thomas Baker a ritmo de piano (solo la balada introductoria fue suficiente para que la banda se decidiera en grabarla).

Bastaron tres semanas para que el tema fuese grabado en cinco estudios: Rockfield Studio, Roundhouse, SARM, Scorpion y Wessex. La dificultad de la obra implicó más de 250 horas de grabación. El tema está estructurada por seis partes bien diferenciadas: una introducción a capela, una balada, un solo de guitarra, un segmento operístico, una parte más rockera y un final con tonalidad similar a la introducción.

La canción tiene una estructura musical similar a una rapsodia (como su nombre lo indica), pieza musical compuesta por partes temáticas diferentes y sin relación entre ellas. Es considerado el tercer sencillo más vendido de todos los tiempos, solo siendo superado por "Candle in the wind" de Elton John y "Do they know it's Christmas" de Band Aid.



Is this the real life?

Is this just fantasy?

Caught in a landslide

No escape from reality

Open your eyes

Look up to the skies and see

I'm just a poor boy, I need no sympathy

Because I'm easy come, easy go

A little high, little low

Anyway the wind blows, doesn't really matter to me, to me