Daddy Yankee: ¿Cuál es el origen de su nombre artístico? | Fuente: Pinterest

Daddy Yankee es quizá uno de los pioneros del mundo del reggaetón y uno de los cantantes urbanos con más fama mundial, no en vano lleva más de 30 años en la industria y si no fuese por el anuncio de su retiro, el legendario Daddy Yankee seguiría llenando estadios.

¿Cuál es el origen del nombre 'Daddy Yankee'?

Según Ramón, el apodo 'Yankee' surgió porque allá en Puerto Rico se le nombra así a las personas que logran grandes hazañas y 'Daddy' fue un nombre influenciado por el rapero 'Big daddy Kane' a quien admiraba. Por su traducción se podría decir que significa 'Papá grande'.

Desde sus inicios, Daddy Yankee buscó influenciar positivamente a los niños de los 'caseríos' quienes, como él mismo dice, deseaban ser narcotraficantes, pero gracias a su influencia en Puerto Rico, ahora aspiran a una carrera musical. Daddy Yankee también quizo marcar una influencia en el género urbano, animando a miles de jóvenes a luchar por sus sueños.

"La mayoría de los nenes querían ser narcotraficantes. Hoy bajo para el caserío y la mayoría quiere ser cantante. Eso para mí vale mucho", expresó en el último video subido a su canal de Youtube.

Daddy Yankee anuncia que se retira formalmente de la música

El cantante urbano envió un potente mensaje a través de sus cuentas oficiales según el cual se retiraría formalmente de la música, pero que antes daría una gira para despedirse de sus fans, titulado "La última vuelta".

"En esta carrera, que ha sido una maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado", expresó. "La gente dice que hice mundial este género, pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertirlo en el más grande del mundo", añadió.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.