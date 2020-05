Joe Cocker brindó un único y recordado concierto en Lima, en 2012. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jussy Pizarro

Recordado por su áspera voz, Joe Cocker fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular. Nacido en Sheffield, Inglaterra, un 20 de mayo de 1944, alcanzó la gloria con sus interpretaciones alrededor del mundo.

Una de las particularidades de Joe Cocker, quien falleció el 22 de diciembre de 2014, es que nunca escribió sus propias canciones, sino que realizó sus shows versionando canciones de otros artistas, tales como The Beatles, U2, Marvin Gaye, INXS, Ray Charles y muchos otros. No obstante, Joe Cocker no fue un simple intérprete de otras canciones, pues supo ponerle su sello propio y dejar su marca impresa en cada canción volviéndola un tema completamente nuevo.



En honor a los 76 años de Joe Cocker, repasamos sus mejores versiones en la siguiente lista.

With a little help from my friends (The Beatles)

Su interpretación más famosa. De ese cover, Paul McCartney dijo en su momento que le gustó especialmente la versión de "With a little help from mu friend", incluída en el famoso disco "Sargento Pimienta" de los 'Fab Four'. "Era simplemente alucinante. Habían convertido totalmente la canción en un himno del soul y le estuve eternamente agradecido por haber hecho eso", comentó.

Aquí la versión original de The Beatles

Unchain my heart (Ray Charles)

El éxito de 1961, fue todo un éxito para Ray Charles. La canción se lanzó como single junto a sus populares coristas The Raelettes. De esta canción, Cocker lanzó una de sus canciones más populares.

Aquí la versión original de Joe Cocker

Come together (The Beatles)

Tanto le gustó a The Beatles la versión de "With a little help from my friends" hecha por Joe Cocker, que autorizaron el versionado de otras canciones, de esas otras versiones se desprende "Come together", famosa canción del disco "Abbey Road" de los 4 de Liverpool.

Aquí la versión original de The Beatles

Feels like forever (Bryan Adams y Diane Warren)

El reconocido baladista y la reconocida compositora escribieron esta canción para el disco "Night Calls" de 1992, que llevó a Joe Cocker a la lista UK Singles Chart después de una década. La canción solo ha sido interpretada por Cocker.

Everybody hurts (R.E.M)

Para su disco "Hearth & Soul" de 2004, Joe Cocker incluye el versionado de la power ballad más potente de la banda liderada por Michael Stipe, incluída en su disco "Automatic for the people".

Aquí la versión original de R.E.M.

You can leave your hat on (Randy Newman)

La canción fue originalmente compuesta por Randy Newman para su disco "Sail away" de 1972, pero se hizo famosa al ser interpretada para la banda sonora de la película "Nueve semanas y media", dirigida en 1986 por Adrian Lyne y protagonizada por Mickey Rourke y Kim Basinger, quien hace un striptease con la canción.

Aquí la versión original de Randy Newman

You are so beautiful (Billy Preston)

Esta canción fue escrita por Billy Preston y Bruce Fisher, que forma parte del disco "The kids & me" de 1974 de Fisher. Fue grabada por primera vez por Preston y popularizada en una versión de Joe Cocker, gracias al arreglo realizado por su productor Jim Price. La versión de Cocker formó parte del disco "I can stand a little rain" de 1974.

Aquí la versión original de Billy Preston

Honky tonk woman (The Rolling Stones)

La canción compuesta por Mick Jagger y Keith Richards, publicada en 1969 como single, fue considerada para el disco en vivo "Mad Dogs and Englishmen" de 1970.

Aquí la versión original de The Rolling Stones

I put a spell on you (Screamin Jay Hawkins)

La famosa canción de 1956, compuesta por Screamin Jay Hawkins, que horrorizó a la sociedad de la época; y fue mundialmente popularizada por Nina Simone, también tuvo una versión interpretada por Joe Cocker.

Never tear us apart (INXS)

La poderosa balada de la banda australiana INXS, incluída en su disco "Kick" de 1987, fue incluída en el disco "Respect yourself" de 2002, publicado por Joe Cocker.

Aquí la versión original de INXS