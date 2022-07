“Mi bebito fiu fiu”: Martín Vizcarra y la vez en que felicitó a Tito Silva por la popular canción | Fuente: Captura/ Tito Silva Music

El nuevo éxito viral de “Mi bebito fiu fiu”, que ha llevado a Bad Bunny y Luisito Comunica a comentar algunas de sus frases en redes sociales, ha puesto en el ojo del mundo la versión de Tito Silva Music.

En junio pasado, Martín Vizcarra, el expresidente peruano, usó sus redes sociales para agradecerle a Tito Silva por su creación, “usando sus declaraciones” de manera creativa.

“Tenemos una serie de seguidores, algunos muy creativos como Tito Silva Music; que toma parte de nuestras declaraciones y las convierte en temas que son del agrado de la población”, mencionó en el video.

“Mi bebito fiu fiu” se convirtió en un éxito viral y fue creada con la base musical de “Thank you” de Dido, con algunas de las supuestas letras de las conversaciones de WhatsApp entre Vizcarra y Zully Pinchi, una excandidata al Congreso, además de algunos versos de los poemas dedicados al expresidente.

¿Cómo nació “Mi bebito fiu fiu”?

En mayo de este año, el programa Panorama difundió unos supuestos mensajes de WhatsApp entre el expresidente Martín Vizcarra y la candidata al Congreso por el partido político Somos Perú, Zully Pinchi.

De acuerdo con estas conversaciones, que se propagaron en todos los medios, Vizcarra citaba a Pinchi en un hotel y se da a entender que tuvieron una relación extramatrimonial. En uno de los textos que intercambiaron, él le mandó una foto y ella le responde: “Fiuuuu, fiuuu”.

Luego de la imagen y de preguntarle el número de habitación del hotel, Zully le escribió: “Te amo y necesito darte un abrazo. No sabes cuánto te extraño. Eres mi bebito y mi rey”, a lo que el expresidente dijo: “Te quiero, nos vemos más tarde”.

Este escándalo puso a Martín Vizcarra en el ojo de la tormenta, ya que se presentó como un hombre de familia con un matrimonio estable con la profesora Maribel Díaz Cabello y sus cuatro hijos. Tras la exposición de estos mensajes, el productor musical Tito Silva creó “Mi bebito fiu fiu”.

