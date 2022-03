Sting se pronunció en contra de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El cantante sueco Sting se pronunció sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. A través de su cuenta de Instagram, compartió un video donde interpreta “Russians”, una canción de su primer disco, titulado "The Dream of the Blue Turtles" (“El sueño de las tortugas azules”).

La canción data de 1985, cuando la Unión Soviética tenía un fuerte dominio sobre las naciones que entonces conformaban el Pacto de Varsovia, y cuando la Guerra Fría entre soviéticos y norteamericanos se mantenía latente.

“Rara vez he cantado esta canción en los muchos años desde que se escribió, porque nunca pensé que volvería a ser relevante. Pero, a la luz de la decisión sangrienta y lamentablemente equivocada de un hombre de invadir a un vecino pacífico e inofensivo, la canción es, una vez más, una súplica por nuestra humanidad común” dijo Sting al inicio del video.

Sting siempre ha dejado clara su posición política y se le recuerda en esta parte del mundo por haber alzado la voz en contra del Pinochet en Chile. Con el conflicto entre Rusia y Ucrania escalando cada día que pasa, ha vuelto a hacerse escuchar.

“Por los valientes ucranianos que luchan contra esta brutal tiranía y también por los muchos rusos que protestan por este ultraje a pesar de la amenaza de arresto y encarcelamiento: todos nosotros amamos a nuestros hijos. Detengan la guerra”, pidió, antes de comenzar a tocar "Russians".

"¿Cómo puedo salvar a mi pequeño niño del juguete mortal de Oppenheimer?

No existe un monopolio del sentido común.

A ambos lados de la valla política

Compartimos la misma biología, independientemente de la ideología.

Créeme cuando te digo

Espero que los rusos también amen a sus hijos".

Este fragmento de la letra deja en claro el miedo de su autor por el uso de armas nucleares, que no solo acabarían con la vida de un bando, sino de ambos.

Mila Kunis y Ashton Kutcher recaudan 15 millones de dólares para apoyar a refugiados ucranianos

Días atrás, Ashton Kutcher y su esposa, la ucraniana Mila Kunis, lanzaron una campaña para recaudar dinero a favor de las personas que se han visto forzadas a salir de Ucrania debido al ataque de Rusia sobre este país europeo. Su objetivo es alcanzar 30 millones de dólares, a través del portal GoFundMe.

Dos días después de iniciada esta iniciativa, los actores han anunciado que ya llevan reunidos 15 millones de dólares, la mitad de lo que se habían propuesto. “Estamos a mitad de camino. Estamos súper emocionados. Queremos decir gracias a todos y cada uno de ustedes. Han sido 48 horas increíbles”, manifestó Mila Kunis.

En el video, ella y su esposo conversan con dos representantes de las organizaciones que se están encargando de hacer llegar los víveres a los refugiados. Uno de ellos les informó que cuentan con el apoyo de la UNICEF para que todos los víveres lleguen a las manos correctas, y en la menor brevedad de tiempo.

Mientras que otro representante, esta vez del servicio de alojamiento Airbnb, comentó que estaban en la capacidad de ofrecer techo para unos cien mil refugiados en países como Polonia, Alemania y Rumania.

“Más de 30 mil personas han donado a esta causa. Estamos a mitad de camino y listos para los 30 millones. Y vamos a hacer que esto suceda. Hay algunos problemas en el mundo que requieren un pueblo para resolver, y hay otros problemas que requieren el resto del mundo”, fueron las palabras finales de Ashton Kutcher.

