Adrián Flores Albán falleció el 31 de marzo a las 9:00 a.m. y fue debido a causas naturales, según informaron sus familiares. | Fuente: Apdayc

El destacado músico peruano Adrián Flores Albán, compositor del tema ‘Alma, corazón y vida’, falleció a los 97 años. El Ministerio de Cultura confirmó su deceso por medio de sus redes sociales y se despidieron dejándole un sentido mensaje.

“Alma, corazón y vida hasta la eternidad. Lamentamos el fallecimiento de Adrián Flores Albán, artista de Sullana y compositor de diversos valses de nuestra música criolla que trascendieron nuestras fronteras. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y amigas y amigos”, se lee.

Adrián Flores Albán nació en Sullana, Piura, y compuso la famosa canción cuando tenía 23 años de edad. El vals se hizo conocido desde la década de 1950 y desde entonces nunca paró de sonar en las radios peruanas, una reunión de casa, un callejón de vecinos amigos, un mediodía previo al almuerzo familiar o en pleno horario de comida. El artista tuvo la virtud de hacer que su composición permanezca en el tiempo y la canten abuelos, adultos, jóvenes y niños, en un colegio, en una actividad deportiva. ‘Alma, corazón y vida’ nunca dejó de ser mal acompañante.

Eduardo Flores, uno de los ocho hijos de Adrián Flores Albán, recordó cuando su padre presentó su tema al icónico grupo 'Los embajadores criollos' que lo tomó y terminó siendo cantado por el recordado chalaco Rómulo Varillas, primera voz de dicha agrupación.

🕊️ Alma, corazón y vida hasta la eternidad. Lamentamos el fallecimiento de Adrián Flores Albán, artista de Sullana y compositor de diversos valses de nuestra música criolla que trascendieron nuestras fronteras. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y amigas y amigos. pic.twitter.com/blC8Z9VgA0 — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) March 31, 2023

¿Cómo nació 'Alma, corazón y vida'?

Adrián Flores Albán contó, en una entrevista que la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc) publicó en YouTube en 2014, cómo creó la canción y qué le inspiró a hacerlo. Según su relato, entre 1947 y 1948 él sirvió al Ejército peruano. Y en ese último año, destacado en la frontera de Tumbes, con Ecuador, conoció a una mujer de la que se enamoró.

"Ahí es cuando sale: 'recuerdo aquella vez, que yo te conocí, pero no me acuerdo ni cómo te vi". ¿Por qué digo eso? Porque era una tarde imborrable, era la primera tarde que yo visitaba la frontera. Luego me puse a tomar con los amigos. Y de ahí no me acuerdo más. Estaba en tragos", relató.

En esa reunión social había otras personas y una chica le llamó la atención. El haber tomado tanto hizo que Adrián se le acerque, pero nunca recordó qué es lo que hizo, por su estado de ebriedad.



Y al día siguiente, con dolor de cabeza, le avisaron que alguien lo buscaba. "Era una chiquilla de doce años que me dijo: 'Mi tía lo llama'. Entonces salgo y veo una chica de pelo castaño, blanca con un vestido verde agua, con estrellitas plateadas. Yo me fui acercando y ella me dice: 'Esa cara, ayer te han traído cargado. Te has mareado, has tomado mucho'". Y me agarró la mano y me dijo: 'Vámonos a la posa'. Ese día nos declaramos enamorados de una manera tan simple", recordó.

¿Y por qué la relación no siguió? "Ella tenía un pretendiente que tenía plata. Según ella, no lo quería. Pero su mamá era la que influía para que ella estuviera con ese chico. La mamá llevaba ocho años en silla de ruedas y el pretendiente le pagaba el médico y las medicinas. Entonces, había un poco de agradecimiento (de la chica que Adrián quería hacia el chico). Ella me dice, en la última carta: 'Me caso con Jorge, porque no puedo seguir viendo sufrir a mi madre'", relató.

Flores Albán cuenta que la frase "oye, esta canción que lleva" la hizo al recordar que su amada tenía una radio frente a la cual ambos se ponían a escuchar canciones cuando estaban juntos. "Entonces, yo me imaginé a ella escuchando la radio y escuchando justamente la canción", dijo en ese entonces.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 22 Sobre dos películas en cartelera que sorprendieron para bien y para mal

De un lado, un estreno aclamado por mucha gente; del otro, una extrañeza que sorprendió a muchos. ¿Qué tal estuvieron estos filmes? Renato León conversó con el crítico de cine Jose Carlos Cabrejo y tuvieron unas opiniones que sorprenderán a más de uno. ¡Dale play y adivina de qué películas se trata!