El cantante de cumbia Ángelo Fukuy visitó el programa de RPP Noticias, "A las 10 con Alan Diez", para contar sus orígenes en el mundo de la música, cómo conoció a los Hermanos Yaipén y los próximos proyectos que viene encarando en su faceta como solista.

Natural de la localidad de Chiquitoy, ubicada en la provincia de Ascope, en La Libertad, el artista nacional relató que sus inicios como cantante se remontan al coro de la iglesia, y también que su gusto por entonar notas con su voz surgió de la influencia que tuvieron sobre él su padre y su tío Santiago.

Esas dos figuras tutelares le impulsaron a salir de su pueblo hacia Trujillo, donde empezó a estudiar en la universidad y encontró un empleo. "Trabajaba como mozo en una cebichería. Ayudaba como mozo y también iba a la cocina a filetear pescados, exprimir limones", dijo.



Entonces Ángelo Fukuy tenía 19 años. El propietario del negocio supo de su talento para el canto y le dio la oportunidad de cantar en su restaurante. "En la noche cantaba en la cebichería. El dueño es tecladista y con él trabajábamos en una orquesta", sostuvo.





Ángelo Fukuy: "Yo no cantaba cumbia"

Aficionado a cantar temas de Los Iracundos o Los Ángeles Negros, Ángelo Fukuy pasaba sus días en el restaurante entre la atención a las mesas y pegado al micrófono. Fue un jueves, sin embargo, que su vida dio un vuelco: aquel día, llegaron los Hermanos Yaipén al restaurante y lo oyeron cantar.

"Sé lo que pidieron, sé lo que tomaron. Yo ni por acá que eran los Hermanos Yaipén, Walter y Javier. [Yo] no cantaba cumbia...", contó el artista. Aquel jueves, ensayó para su repertorio del fin de semana y al terminar, los cumbiamberos lo llamaron a su mesa.

"Don Walter me dijo: '¿Sabes quiénes somos nosotros?'. Y yo: 'La verdad que no, señor'. 'Nosotros somos los fundadores de Grupo 5', [dijeron]... Me dieron su tarjeta. Me dijeron: 'Te escuché cantando Los Iracundos, Ángeles Negros... ¿sabes cantar cumbia?'. Sí, le dije. Me sabía dos cumbias", contó.

Ángelo Fukuy recordó que Walter Yaipén le dijo que lo esperaba en su oficina en Chiclayo. "Llegué a su oficina, yo dije: 'casting'. Era de frente a un concierto. Desde ahí no paré hasta acá", indicó.

Ángelo Fukuy sobre Christian Domínguez: "Se portó un poquito mal"

Entre idas y vueltas, Ángelo Fukuy recordó que estuvo seis años en la orquesta de los Hermanos Yaipén. Fue de gira con ellos por todo el Perú, en aquel bus donde pasaban la mayor parte del tiempo. Más adelante, formó parte de otras agrupaciones de cumbia, como Grupo 5.

"Después estuve con Gran Orquesta [Internacional]", señaló. Dicho grupo estaba liderado por Christian Domínguez. Fukuy decidió abandonar la agrupación después de seis años de relación laboral. En su momento, manifestó que se retiraba con "sentimientos encontrados".

Al respecto, el cumbiambero se refirió a Domínguez durante la entrevista con Alan Diez. "Se portó un poquito mal. No tuve oportunidad de jalarle las orejas, seguramente se la debe estar jalando solo o jalándosela a su socio", comentó.

Sin embargo, a la fecha, Ángelo Fukuy aseguró no guardar rencores contra su antiguo compañero. "Ya nos hemos chocado en alguna oportunidad... Me da pena, porque hemos trabajado juntos 12, 13 años. Hubo su molestia en un momento. Pero esas cosas se van al tacho", indicó.

Actualmente, además, el cumbiambero viene desarrollando una carrera como solista. "Ni por acá me imaginé cantar cumbia ni gustarme la cumbia. Yo era más baladista, me encantaba las rancheras. De Pedrito Fernández me sé el 90% de sus canciones", reconoció. Y añadió que "el artista debe estar preparado para todo".

"No es difícil hacer música en el Perú. Si tienes a un buen equipo, todo va bien", opinó.

