Viuda de Paul Flores inició juicio contra Armonía 10: "No han realizado ningún pago y han dejado de comunicarse"

A poco de cumplirse dos meses del asesinato del cantante de Armonía 10, Paul Flores; la viuda del artista aún continúa su batalla legal con la orquesta piurana. El martes, 6 de mayo, Carolina Jaramillo compartió un comunicado denunciando que la agrupación "hasta la fecha, no han realizado ningún pago" y han cortado comunicación con ella.

"Armonía 10 no está asumiendo el pago del Seguro Vida Ley, ni ha expresado su voluntad de cumplir con los demás conceptos legales que corresponden a Valentino como heredero de su padre. Hasta la fecha, no ha realizado ningún pago y lamentablemente han dejado de comunicarse", se lee en el extenso mensaje que también fue publicado por el estudio de abogados. "Al no recibir ninguna propuesta por parte de Armonía 10, a pesar de haberse agotado plazos adicionales, hemos iniciado las acciones legales respectivas en instancia judicial", continuó.

Asimismo, el estudio de abogados aseguró que el dinero que está pidiendo es para su hijo -que tiene 13 años- y no para ella, como se especuló. Por otro lado, mencionó que en ningún momento prohibió el uso de la imagen de Paul Flores. "La señora no ha dado ningún tipo de instrucción en cuanto a no utilizar la imagen, voz y nombre de Paul Flores García, o de no realizarle algún homenaje, tampoco ha exigido el pago de una suma exorbitante", agrega el documento.

El comunicado indica que, si bien Armonía 10 ofreció públicamente apoyo económico en beneficio del menor, "nunca ha dado muestras de querer materializarlo, como contradictoriamente difunde en sus redes sociales". El estudio de abogados señala que la viuda de Flores está dispuesta a dialogar con los dueños de la orquesta.

"La disposición al diálogo permanece abierta, con la esperanza de que Armonía 10 demuestre, más allá de las palabras, un verdadero respeto por la ley y por la familia de quien en vida fue una de sus voces más representativas. Es el derecho el que debe abrirse paso, especialmente cuando se trata de proteger los derechos de un menor, cuyo futuro no puede ser ignorado ni postergado", finalizó el comunicado.

Cantante de Armonía 10 se quiebra al recordar a Paul Flores

El 30 de abril, Armonía 10 marcó su regreso a los escenarios peruanos con el concierto titulado Canto al cielo, realizado en la explanada del Mall del Sur en San Juan de Miraflores. El evento estuvo cargado de emotividad por el homenaje a Paul Flores, fallecido en marzo pasado tras un ataque de extorsionadores al bus de la orquesta.

Durante la presentación, la agrupación hizo vibrar al público con temas emblemáticos como Dios mío haz que me enamore y Veneno para olvidar. Aunque no se mencionó directamente a Flores, los integrantes solicitaron un aplauso en su memoria.

Leandro Lozada, miembro de la orquesta y amigo cercano de Paul Flores, se mostró visiblemente conmovido al interpretar junto con Álvaro Rod el tema Lágrima por lágrima, popularizado por el fallecido artista. “Hermano mío. Lamentablemente, no puedo nombrarte, pero este concierto y los demás serán dedicados para ti. Un abrazo”, expresó entre lágrimas el joven cantante de 18 años, antes de entonar parte de la canción junto al público.

¿Qué pasó con el cantante Paul Flores?

El cantante de la orquesta de cumbia Armonía 10, Paul Flores, murió luego de que el bus en el que se encontraba junto con los otros miembros de la agrupación fuera atacado a balazos por desconocidos en el distrito de San Juan de Lurigancho, entre las avenidas Próceres de la Independencia y El Sol, cerca de la estación San Carlos del Metro de Lima.

Según información a la que tuvo acceso RPP, la unidad, en la que viajaban alrededor de 30 personas, fue interceptada por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, mientras se dirigía a Santa Clara, distrito de Ate, para una presentación en el local conocido como Casa Real.

Los delincuentes habrían exigido al conductor del bus a detenerse, pero ante su negativa, abrieron fuego contra el vehículo, hiriendo de gravedad a Flores García, de 39 años. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital Hipólito Unánue, donde perdió la vida pese a los esfuerzos del personal médico.

