"¿Cómo se dice adiós a la persona que amas con toda el alma?": el desgarrador mensaje de la esposa de Paul Flores

El asesinato de Paul Flores, cantante de la reconocida agrupación Armonía 10, ha conmocionado a sus seguidores y al mundo de la cumbia peruana. Su esposa Carolina Jaramillo, sumida en el dolor, rompió el silencio y compartió un desgarrador mensaje en redes sociales, expresando la profunda tristeza que siente tras su repentina partida.

"Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto. Nunca imaginé que tendría que despedirme de ti tan pronto, y aún no sé cómo hacerlo. ¿Cómo se dice adiós a la persona que amas con toda el alma?", escribió la esposa del artista.

Familiares, amigos y fanáticos han expresado sus condolencias y han mostrado su apoyo en este difícil momento. Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el trágico hecho que ha enlutado a la música peruana.

Esposa de Paul Flores se pronuncia tras el asesinato de Paul Flores, integrante de Armonía 10.

¿Qué pasó con Paul Flores, cantante de Armonía 10?

El cantante de la orquesta de cumbia Armonía 10, Paul Flores, murió luego de que el bus en el que se encontraba junto con los otros miembros de la agrupación fuera atacado a balazos por desconocidos en el distrito de San Juan de Lurigancho, entre las avenidas Próceres de la Independencia y El Sol, cerca de la estación San Carlos del Metro de Lima.

Según información a la que tuvo acceso RPP, la unidad, en la que viajaban alrededor de 30 personas, fue interceptada por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, mientras se dirigía a Santa Clara, distrito de Ate, para una presentación en el local conocido como Casa Real.

Los delincuentes habrían exigido al conductor del bus a detenerse, pero ante su negativa, abrieron fuego contra el vehículo, hiriendo de gravedad a Flores García, de 39 años. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital Hipólito Unánue, donde perdió la vida pese a los esfuerzos del personal médico.

Agua Marina condena el crimen y exige acción de las autoridades

La agrupación de cumbia Agua Marina fue una de las primeras en pronunciarse tras la trágica noticia. A través de un comunicado oficial, la orquesta de los hermanos Quiroga denunció la falta de acción por parte del Gobierno y la creciente ola de violencia que afecta a los peruanos.

"Agua Marina alza la voz, una vez más, ante la Presidencia, el Congreso, el Ministerio del Interior y todas las instancias del gobierno. Esta tragedia confirma lo desprotegidos que estamos frente a mafias y criminales que atacan impunemente a quienes solo buscamos llevar nuestra música al pueblo. ¿Hasta cuándo?", señalaron en el comunicado.

