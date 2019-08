Cecilia Barraza anuncia su retiro de los escenarios y alista último show en el Gran Teatro Nacional | Fuente: Cecilia Barraza

Inspirada en un verso de Andrés Soto y con el anhelo de quedarse perennizada en el recuerdo y el corazón de su público, Cecilia Barraza se prepara para ofrecer “Quisiera ser como el tiempo”, recital en el que dirá adiós a los grandes escenarios locales. La despedida será el próximo 31 de octubre en el Gran Teatro Nacional.

Considerada como ícono de la música peruana, Cecilia Barraza promete que esa noche, por coincidencia el Día de la Canción Criolla, será para el recuerdo y estará llena de “sentimiento, emoción y mucha alegría”. El espectáculo será un repaso de sus 48 años de carrera y contará además con invitados especiales, quienes han marcado tanto su vida personal como profesional. Los nombres los anunciará en breve.

"’Quisiera ser como el tiempo, que no le teme a las horas…’ es parte de la frase de una canción de Andrés Soto. El tiempo es eterno, pero nosotros no. Yo sí le tengo un poco de temor al devenir de los años que no me permitirán hacer tan bien lo que hasta ahora hago”, afirma Barraza, de la razón del nombre de este concierto y de su inesperado distanciamiento de los teatros.

Siempre impredecible, la cantante sorprendió a sus miles de fanáticos con esta revelación en su Facebook Oficial. “Pensé cumplir los 50 años de vida artística, pero me sonaba muy a ‘Bodas de Oro’, así que lo decidí este mismo año”, afirma ella. “Había que tomar una decisión drástica, porque si no, no te retiras hasta que ya nadie quiera saber de ti”, acota.

Cecilia Barraza se aleja de los espectáculos masivos con la miel en los labios, con llenos totales en sus más recientes presentaciones y teniendo a la música criolla como el vínculo más emocional de su vida. “Lo he dicho muchas veces, para mí la música criolla es la referencia más emotiva que he tenido. Mis padres la cantaban, la bailaban y todos la gozábamos porque la sentíamos como parte indesignable de nuestra esencia”, reitera la cantante.

“Con todo mi cariño invito a mi concierto al público que durante 48 años me ha acompañado. Y, como ustedes mismos me dicen: ‘Te vas, pero te quedas en nuestros corazones’. Para mí, eso no tiene precio. ¡Hasta siempre y gracias! Disculpen amigos, pero no puedo con mi genio”, concluye Cecilia sin perder la alegría y picardía que la caracterizan.