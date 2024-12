Cinco integrantes de 'Gran Orquesta Internacional' resultaron heridos tras sufrir un accidente de tránsito

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cinco integrantes de la reconocida agrupación musical Gran Orquesta Internacional resultaron heridos tras sufrir un accidente de tránsito mientras retornaban de una presentación en Sunampe, Chincha hacia Lima.

De acuerdo con las imágenes que compartió el vocalista Alejandro Ceiba en las redes sociales, viajaban en el auto del integrante Dimas Ysla y su unidad resultó destrozada en la parte delantera, trasera y sufrió daños en la puerta derecha.

Asimismo, de acuerdo con la página web de Bomberos Voluntarios, tres unidades atendieron la emergencia. Los heridos fueron trasladados al hospital de emergencia de Villa El Salvador y RPP pudo conocer que ingresaron a las 4 de la mañana, después fueron estabilizados y dados de alta entre 5:30 y 7 a.m. Actualmente, todos están fuera de peligro.

En el hospital, efectivos de la policía indagaron para determinar las circunstancias del suceso para iniciar las diligencias y en busca de determinar responsabilidades. Las causas del accidente siguen en investigación.

Aunque las heridas no ponen en riesgo las vidas de los integrantes de la Gran Orquesta Internacional, el incidente ha generado preocupación entre sus seguidores y el público en general. La agrupación agradeció las muestras de apoyo y solicitó respeto mientras se recuperan de este suceso.

Ale Ceiba, uno de los vocalistas de Gran Orquesta Internacional, compartió en redes sociales cómo quedó el auto en el que viajaban.Fuente: @aleceiba_

Integrante de Gran Orquesta Internacional pide más iluminación en la carretera

En medio de la incertidumbre por lo que pasó en el accidente, el cantante Alejando Ceiba compartió un video en su cuenta de Instagram agradeciendo las muestras de apoyo de los seguidores de Gran Orquesta Internacional y mencionó que nadie es culpable del accidente, pero sí aclaró que debería haber más iluminación en la carretera.

"Paso para informales que, gracias a Dios, estamos bien. No hay nada que lamentar. Estamos vivos, tenemos golpes, pero son pequeñas en comparación a cómo quedó el carro y a la gravedad del accidente. Agradecemos a Dios por estar vivos. Seguiremos haciendo música hasta que nos llegue el día. Gracias a quienes nos están escribiendo, no quería anunciar nada, pero ya está en las noticias y queremos aclarar que todo está bien. No fue culpa de nosotros ni de los demás porque hubo un accidente previo en la carretera, no hay que buscar culpables, fue algo fortuito y si tengo que echarle la culpa será a las personas que hacen las autopistas porque todo estaba oscuro. Agradecer a Dios otra vez que estamos vivos", se le escuchó decir.

Por otro lado, Dieghorá, otro de los integrantes, compartió un mensaje en sus redes. "Familiares, amigos y seguidores. En la madrugada del día de hoy, el que les habla y algunos compañeros, tuvimos un accidente de tránsito en la Panamericana Sur en Lurín cuando retornábamos de nuestro show. Les agradezco por su preocupación, estamos bien y guardaremos reposo".

Alejandro Ceiba, integrante de Gran Orquesta Internacional, cuenta cómo fue el accidente. | Fuente: @aleceiba_

