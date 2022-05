El cantautor peruano Diego Chávez se lanza a la escena musical nacional con su primer disco titulado 'Pohemia' | Fuente: RPP Noticias

El cantautor peruano Diego Chávez se lanza a la escena musical nacional con su primer disco titulado Pohemia. Tras participar con éxito en el reality musical 'La Voz Perú 2015', siete años después, Diego cumple la promesa que le hizo al popular Gian Marco, de grabar su primera producción musical. RPP Noticias conversó con el artista y relató cómo fue el proceso de grabar su primer material discográfico.

"Fui finalista del equipo de Gian Marco en La Voz Perú y durante el proceso tuve la oportunidad de enseñarle algo de mi música. En uno de los últimos programas que participé me dijo: 'Ganes o no ganes La Voz, prométeme que vas a grabar un disco'. Eso me lo tomé a pecho, pero saliendo del programa fue un poco complicado porque para grabar un disco y dedicarte a la música hay mucha inversión de tiempo y dinero", declaró el músico.

'CROWDFUNDING'



Las canciones de Pohemia terminaron de ser compuestas durante la pandemia de la COVID-19 y, gracias al patrocinio de sus fanáticos a través de una campaña de 'crowdfunding', el cantautor peruano logró financiar la producción en su totalidad, la cual se llevó a cabo entre Lima y Buenos Aires (2020-2021).

"La mayoría estaba pasando por problemas económicos debido a la pandemia, pero para mi sorpresa, mucha gente se sumó a la campaña y gracias al aporte que fui recibiendo empecé a grabar el disco en diciembre de 2020 y acabé en diciembre del 2021, ha sido prácticamente un año entre producción y grabación", comentó.





¿QUÉ SIGNIFICA POHEMIA?

Fueron siete años los que Diego tardó en hacer realidad esta promesa, y también siete el número de canciones que conforman su primer disco como cantautor, hoy ya disponible en todas las plataformas digitales. Su deseo es que cada persona, al escuchar este disco, logre conectar de manera profunda con sus propias emociones.

"Pohemia es una palabra inventada, es una mezcla entre el concepto de 'bohemia' y 'poema'. Yo leo mucha literatura y en algún momento esa palabra se me vino a la mente, entonces sentí que tenía el 'feeling' indicado para el disco, me remontó a un mundo nocturno. Después empecé a desarrollar más el concepto y se me ocurrió que Pohemia podría ser el nombre de una ciudad ficticia, donde cada noche representa una canción", explicó.





INFLUENCIAS MUSICALES

El disco incluye temas como "Mensajero Astral", "Dos Candelas" o "Todo Nace y Muere en Abril", cada una revive el espíritu noventero de bandas como New Radicals o The Cranberries y de artistas como Fito Páez o Shakira en sus años de pop rock. Toques de funk, dream pop, upbeat, pero también de balada rock y hasta bolero.

"Tengo una influencia musical muy variada; pero he sido marcado por la música de los noventa, que ha sido la década en la que crecí. Los primeros discos que empecé a comprar fueron los de Shakira; me ayudó muchísimo en mi percepción de la música. Más que músico me considero compositor, después de componer una canción recién en el proceso de producción defino el estilo de cada tema", comentó.

El lanzamiento del disco ha sido acompañado con el videoclip del primer single, "Dos Candelas", que fue filmado en Nueva York y producido por la agencia Ideari Creative Company; el material ya está disponible en YouTube. La fecha del concierto de lanzamiento será anunciada en su cuenta oficial de Instagram (@diegochavezmusica), mientras tanto es posible disfrutar de Pohemia en todas las plataformas musicales.

