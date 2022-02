Diego Val contará con la colaboración de Eva Ayllón para lanzar su nuevo sencillo 'Sólo tú'. | Fuente: Instagram | Diego Val | Eva Ayllón

El actor y cantante peruano Diego Val regresa al Perú para alistar el lanzamiento de su nuevo sencillo "Sólo tú", un adelanto de su disco "Sexo eterno"; el estreno musical cuenta con la colaboración de Eva Ayllón y del músico y productor Jesús 'El viejo' Rodríguez. El tema estará disponible en todas las plataformas musicales a partir del 18 de febrero.

El lanzamiento de la canción tendrá también una presentación especial en vivo, programada para el próximo 25 de febrero. Además, contará con un videoclip en el que la maestra de criollismo participará como actriz.

EVENTO INTERNACIONAL

Después de su paso por Lima, Diego Val presentará su disco en Miami, en el evento denominado "Diego Val presenta sabores peruanos", donde tendrá como invitados especiales a José Val y a la propia Eva Ayllón.

"'Sólo tú' es un lindo tema, cargado de emoción. Se trata de un bolero, género que ya casi nadie aborda, con el que queremos tocar muchos corazones. Eva le pone toda su fuerza interpretativa y yo la energía del pop rock. Lo hemos trabajado de la mano del productor Jesús 'El viejo' Rodríguez, quien se encargó de amalgamar nuestros estilos musicales. Estoy seguro de que les encantará el resultado", dijo Diego en un comunicado de prensa.



CANCIÓN PARA DISNEY

La más reciente aparición de Diego Val en la televisión peruana se dio el año pasado en "El artista del año". Luego, regresó a Miami, donde se sumó al programa de Telemundo "Por amor o por dinero", reality del que tuvo que retirarse por una dolencia en la rodilla.

El artista continúa trabajando en Wolfclan TV, su casa productora de fotografía, videos y contenido musical; y, en su faceta de compositor. Precisamente, Diego Val acaba de recibir la noticia de que una de sus canciones ha sido elegida para aparecer en el tráiler y los créditos de la nueva película de Disney titulada "Two by Two".

"Realmente, todo este tiempo he estado bien activo con mi música. Dos temas de mi anterior disco, 'Timeless', formaron parte del soundtrack de dos producciones mexicanas: 'Tell me' que se escuchó en la telenovela 'Sin miedo a la verdad'; y, 'Hey girl' que fue parte de la serie 'Médicos'", agregó.



