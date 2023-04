Dina Páucar anuncia su retiro de los escenarios tras 33 años de carrera artística | Fuente: Instagram/ GV Producciones

La cantante Dina Páucar, conocida como la ‘Diosa hermosa del amor’, confirmó que se retirará de los escenarios luego de 33 años, para concentrarse en otros proyectos personales y por pedido de sus hijos.

“De verdad, tengo muchos proyectos postergados, y tengo que estar yo ahí. Mis hijos ya me están exigiendo porque es arriesgado”, contó.

En entrevista con Día D, los propios hijos de la cantante explicó que la cantante ha sufrido más de ocho accidentes de tránsito cuando se dirigía a sus presentaciones. “Han sido ocho accidentes fuertes, donde se han dado vueltas de campana”, dijeron.

Conmovida, la artista habló de su retiro, además de confirmar que su concierto en el Gran Teatro Nacional es el último que dará.

“Esto ha sido 33 años de mi vida dedicados a la música, entonces, pero estoy feliz porque mis hijos van a tomar la posta. El público me ha dado 33 años de su amor y de su cariño. No me imagino la última presentación de Dina,

En contra de los imitadores

En diciembre de 2021, las cantantes folclóricas Dina Páucar y Anita Santiváñez recordaron cómo fueron sus inicios en la industria musical y revelaron que no fue nada fácil, sin embargo, destacaron que su esfuerzo y dedicación las llevó a tener un nombre en la industria.

Ambas se mostraron en contra de los imitadores de “Yo Soy” quienes utilizan el nombre de un cantante para generar ingresos. “Una cosa es cantar canciones de tus artistas que admiras, pero otra imitar y hacerse pasar por alguien”, dijo la popular ‘Diosa del amor’.

Asimismo, Dina Páucar aseguró que sufrió mucho en su adolescencia y juventud para lograr ser reconocida en la escena musical nacional e internacional. “Este camino nos ha costado, hoy la juventud tiene una ventada que son las redes y ayuda mucho. A nosotros nos costó sacrificio. Hay que saber respetar”, agregó para La República.

Estas declaraciones fueron apoyadas por su colega Anita Santivañez: “Uno sabe que hay personas que siguen tu carrear muy de cerca, pero otra es usurpar ese sitio. A nosotros colocan grande ‘Anita Santiváñez’ y abajo solamente ‘Yo Soy’. Pero están utilizando tu marca, tu nombre, tus años, tu trabajo”, sentenció.





