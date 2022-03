Algunas portadas de las reediciones que se han hecho de artistas y agrupaciones peruanas. | Fuente: RPP Noticias

Ya sea por moda o nostalgia, la demanda de la música en formato vinilo se ha incrementado a nivel mundial, paradójicamente este fenómeno ha ocurrido en plena era del streaming y la aparición de plataformas digitales como Spotify, Soundcloud, Apple Music, Deezer, Tidal, entre otras, donde se ofrecen millones de producciones musicales a bajo costo.

Debido a esta tendencia global, varias empresas han decidido retomar la producción de este formato, instando a productores y artistas a apostar nuevamente por el soporte analógico, todo un hito si también se tiene en cuenta que las descargas ilegales y la piratería estuvieron a punto de acabar con la industria.

LAS REEDICIONES EN VINILO

Más allá de evocar recuerdos o cautivar a nuevas generaciones, la reedición del catálogo musical de artistas y agrupaciones legendarias han abierto una nueva posibilidad de conseguir más ganancias. En el mercado vemos nuevas ediciones de algunos clásicos que hace más de 30 o años era casi imposible tenerlos como parte de una colección.

El Perú, a través de sus artistas, también forma parte de este renacimiento que vive el vinilo actualmente, un fenómeno que, según Juan Carlos Chiroque, productor de Discos Eternos, empezó con las reediciones europeas de los discos de Soda Stereo. Previamente ya se habían realizado en el extranjero algunas reediciones de temas peruanos que fueron plasmados en vinilos recopilatorios como el clásico "The Roots of Chicha" del sello Barbès Records.

"El boom de las reediciones nacionales empezó hace más de cinco años con la salida de las reediciones de Soda Stereo, las cuales se fabricaron en Europa. La gente se emocionó muchísimo y eso hizo que la Sony saque más reediciones de los primeros cinco discos de la banda argentina", comentó el productor a RPP Noticias.

En ese entonces, Chile también se aventuró en sacar nuevas ediciones de los discos más importantes de sus artistas, como Los Jaivas, Los Prisioneros, Javiera y los Imposibles, Los Bunkers y Los Tres. De pronto las fábricas de vinilos empezaron a resurgir en el país sureño. Un ejemplo es el caso de Laser Disc, una fábrica con fuerte presencia en Chile que reabrió en el año 2017 y que actualmente produce más de 800 mil discos de vinilo por año.

Catálogo del rock nacional en vinilo | Fuente: Discos Eternos

RESCATANDO EL CÁTALOGO MUSICAL NACIONAL

Un vinilo de época, en buen estado de conservación, puede llegar a costar en la actualidad entre 200 y 600 soles, sobre todo si se tratan de producciones que han tenido poco tiraje. Sn embargo hay ediciones de antaño que pueden llegar a precios exorbitantes, como es el caso del LP "Fiesta en Oriente" del grupo nacional Los orientales de Paramonga, cuya versión original puede alcanzar el precio de los 1,500 dólares, a diferencia de una reedición que bordea los 130 soles.

"Es lamentable que la gente pague 500 o 600 soles por un disco de época de Arena Hash o por un disco de Miki González que cuesta entre 300 o 400 soles y a veces en estado calamitoso, pero hay coleccionistas que lo hacen. Por eso los discos de época están cada vez más escasos y eso hace que suba su valor", manifestó Chiroque.

Es aquí donde también entran a tallar las reediciones. Sellos nacionales como Infopesa, Discos Horóscopos, Muki Records, Discos Eternos, Iempsa, entre otros, han decidido rescatar del olvido parte importante del catálogo nacional y ponerlo al alcance de más coleccionistas a un precio razonable.

CD Plast, la primera empresa que retomó la fabricación de vinilos en el Perú, ha trabajado en las nuevas ediciones de producciones discográficas de bandas como Frágil, Arena Hash, Sabor y control, Los Mojarras, Autocontrol, Dolores Delirio entre otros álbume. Hay otras agrupaciones, cuyos discos se encuentran en proceso de reedición, como por ejemplo Libido, Tierra Sur, Leuzemia (nueva edición), Ayahuasca, entre otros.

"La inversión para un tiraje de 300 discos puede llegar hasta los $2000 dólares, dependiendo de la estructura que el cliente le otorgue a su producto, como tipo de estuche, cancioneros, insertos, pósters, etc", explicó a RPP Noticias Bruno Rodríguez La Rosa, gerente comecial de CD Plast.

Algunas reediciones en vinilo de artistas de cumbia, perteneciente al catálogo de Infopesa. | Fuente: Infopesa

¿SE RESPETA LA INTEGRIDAD DE LA OBRA ORIGINAL EN UNA REEDICIÓN?

Para Juan Carlos Chiroque la respuesta es sí, pero con ciertas desventajas. "Nuestra intención es respetar el sonido analógico, el problema más grande es que muchos de los discos que se reimprimen no han tenido una buena fuente o máster, principalmente porque los originales se pierden o los que existen han sufrido los estragos del tiempo y necesitan ser restaurados", comentó.

En ese sentido, Chiroque resaltó que un buen productor debe tener la capacidad de elegir cuál es la mejor fuente posible para que el producto respete la integridad de la obra original, sea por una transferencia de cinta, un cassette o incluso un CD. "Con el avance tecnológico también existen métodos para que el sonido se asemeje lo más posible a una edición original", acotó.

Por otro lado, Rodríguez La Rosa, sostiene que la obra original se respeta en la medida que la matriz se conserve tal cual, como salió inicialmente, pero cuando esto no es posible, existe la posibilidad de que el cliente vuelva a elaborar la obra para hacer un nuevo masterizado.

"Primero que nada, debe tenerse en cuenta la calidad del máster o matriz que entrega el cliente para la elaboración de su vinilo. Luego es fundamental la elaboración del 'stamper', es decir, que el vinilo tenga un buen corte y surcos de división, los cuales separan una canción de otra. Luego del proceso de baño de galvanizado, al cliente se le entrega un modelo para la revisión respectiva, también conocida como 'test pressing'. Si el cliente está de acuerdo con la calidad del producto, entonces se procede al prensado", explicó La Rosa.

REEDICIONES NACIONALES CON MAYOR DEMANDA

1. Narcosis – Primera dosis - Profanador Records.

2. Arena Hash – Reedición 2021 – Discos Eternos

3. Miki Gonzales – Tantas veces – Discos Eternos

4. JAS – Muere en tu ley – Discos Eternos

5. Frágil – Serranio – Discos Eternos

6. Chacalón y la nueva crema – Discos Horóscopos.

7. Pintura roja – Pinceladas musicales – Discos Horóscopo.

8. Los shapis – los auténticos – Discos Horóscopo.

9. Los Destellos – Los Destellos – Iempsa.

10. Los Orientales de Paramonga – Fiesta en oriente - Infopesa

11. We All Together – We All Together - Repsychled Records.

12. Traffic Sound -. Repsychled Records

13. Los Saicos – Demolición - Repsychled Records.

14. Dudó – Dudó – Discos eternos.

15. Dolores Delirio – Cero – Discos eternos.

16. Pochi Marambio y tierra sur – Mi marimba – Discos eternos.

17. Autocontrol – Sueños – Discos Eternos.

18. Frágil – Avenida Larco 40 aniversario – Discos eternos.

19. Leuzemia – 1985 – Discos Eternos.

20. Los Mirlos – Los Charapas de oro – Infopesa.

