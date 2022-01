La banda local Dolores Delirio presenta su nuevo sencillo "Imperfecto".

En medio de la incertidumbre que trajo la pandemia mundial, Dolores Delirio entregó “Nuclear”, álbum de larga duración, que reinventa el sonido de la emblemática banda de rock nacional. De este disco, se desprende “Imperfecto”, tema musical que presenta un importante audiovisual en lengua de señas.

La agrupación se presentará en directo para celebrar el alumbramiento, este sábado 5 de febrero, a las 8:00 p.m., en el Centro de Convenciones Bianca (Av. Grau 135, Barranco). Las entradas están a la venta en Eventrid .

“Pensamos que la canción, que es la antítesis del sonido Dolores Delirio, debía tener un vídeo, así que le propuse a Armando Masías sacar adelante este proyecto. Es una canción con casi nulos elementos sonoros, que marca una madurez en la banda, pues va más allá de las máquinas… la madurez de saber reconocerse y eso había que traducirlo a imágenes”, manifestó Ricardo Brenneisen, vocalista de la banda.

¿Por qué un video en lenguaje de señas?

De esta manera, Dolores Delirio amplia su espectro sonoro a nivel de contenido, marcando un hito histórico en el rock peruano. El clip fue dirigido por Armando Masías entre España y Perú, y fue protagonizado por Elena Pons.

“Imaginé cómo sería si una persona no oyente me contará cómo se siente, y cómo sería si interpretará una canción nuestra, pero desde un punto de partida normal, no con un discurso forzado de nada, solo natural, cotidiano. Me contacté con Elena Pons y su esposo allá en España; ella es oyente y de padres no oyentes. Les conté la idea y empezamos a traducir la letra en lenguaje de señas, pero no de forma literal, sino dándole más peso a las metáforas. Pensamos que ellos también se enamoran, también se decepcionan, también confiesan su madurez y su inmadurez. Y fue desde ahí que partimos”, destacó Brenneisen, autor de la obra musical.

Dolores Delirio no solo presentará este audiovisual sino también la edición en formato vinilo de luxe del álbum “Cero”, el disco más aclamado de toda la trayectoria de la banda. La invitación está hecha.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.