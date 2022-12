“El niño y el pollo, el último adiós”: Tito Silva Music lanza nuevo remix de su hit | Fuente: Captura

Un nuevo viral de Tito Silva Music llegó a solo horas del golpe de Estado de Pedro Castillo. Bajo el título “El niño y el pollo, el último adiós”, Tito Silva le dio un cierre a su hit “El niño y el pollo”, hace casi un año.

La situación política, que incluyó el golpe de Estado de Pedro Castillo y su posterior vacancia y detención por flagrancia, se mezcló con música y el tema fue lanzado. “Y, finalmente, un 7 de diciembre del 2022, el pollo murió”, comienza el tema.

Así suena "El niño y el pollo, el último adiós".

"EL BEBITO FIU FIU"



Con respecto a la realización del video de “Mi bebito fiu fiu”, Tito Silva sostuvo que todo es ficción y que no se debe prestar para malos entendidos. Cuando salió el supuesto audio entre Martín Vizcarra y Zully Pinchi, comenzó a trabajar con su equipo.

“La canción es empalagosa, así como dice la letra. Este poema está inspirado en el audio y de ahí se sacó la letra. Todo lo que sucede en el videoclip es ficción, está interpretado por Tefi C que es mi amiga, es parte de mi equipo creativo, ella no es cantante, es afinada pero no tiene experiencia, solo que teníamos que hacer tan rápido el guion porque la gente no espera y le dijimos que cante. Yo con las habilidades que tengo le puse autotune, lo afino y quedó bacán”, agregó.

¿Es pertinente tomar las polémicas de un país para hacer música? “En cualquier momento me puedo equivocar”, dijo Tito Silva. “A veces pienso si es atinado hacerlo o es demasiado porque ya no es tan musicalizable. Hay cosas que he hecho y he eliminado porque me he arrepentido”.

El productor peruano afirmó que sus seguidores son los que siempre le dan ideas y por eso se hace viral: “Cada vez que pasa algo me llegan menciones (etiquetas) y yo les pongo atención. Ahí nace todo”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.