Pepe Menis, de Grupo 5, sobre su estado de salud luego de contraer COVID-19 : "Tengo para rato". | Fuente: Instagram

El animador de Grupo 5, Pepe Menis, compartió un vídeo en Facebook contando cómo evoluciona su salud tras dar positivo a COVID-19. El artista aclaró que está bien de salud, pero hace unos días sentía que ya no podía más.

“Soy el reflejo de que esto no es un juego, tengo dos semanas en cama. Este virus es engañoso, un día estás bien y piensas que estás mejor, pero no, al otro día es peor, es insoportable. Gracias a Dios tengo fuerza de voluntad. Tengo para rato, no puedo dejar a mi familia, a mis hijos”, se le escucha decir.

Por otro lado, Pepe Menis se mostró triste porque esta semana le tocaba vacunarse contra la COVID-19, sin embargo, se contagió.

“Esta semana me tocaba vacunarme y por motivos del destino me contagié, a mi esposa y a mis hijos, aquí somos cuatro y felizmente, no estamos graves ahora”, agregó. Asimismo, el animador de Grupo 5 revelo que aún tiene miedo de empeorar e irá comunicando cómo va su estado de salud.

Pepe Menis: "Me faltaba el aire"

Hace unos días, Pepe Menis contó que dio positivo el 3 de agosto y desde ese momento comenzó a debilitarse. Asimismo, recalcó que sentía que le faltaba el aire: “Bajaba, subía (la saturación), era una sensación horrible, sentía que me desmayaba”, dijo a La República.



Si bien está más estable, considera que aún no puede cantar victoria, pero agradeció las muestras de apoyo y solidaridad por parte de sus compañeros de Grupo 5 y los fanáticos de la orquesta de cumbia:

“Quiero agradecer sus muestras de cariño de todas las formas que han podido y decirles que sigan cuidándose. Lo que ha pasado y aún recuperándome no es nada fácil. Necesitas mucha fuerza de voluntad para ganarle a la COVID-19. La pasé muy mal, pero la lucha se dio, la batalla la tuve, y estoy en recuperación”, concluyó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.