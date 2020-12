"La Patronal" ofrecerá su primer concierto en vivo a través de sus redes sociales. | Fuente: Instagram | La Patronal

Durante estos meses desde que inició el estado de emergencia, lamentablemente, los músicos y todo el medio escénico han sido afectados, de igual manera las fiestas populares. Sin embargo, “La Patronal”, grupo que lleva estas festividades a los escenarios, se han reinventado para llegar a los hogares en esta época de pandemia.

César Fe, director de esta agrupación de más de 15 integrantes que celebra la tradición del Perú, conversó con RPP Noticias para contar detalles de su primera presentación virtual este viernes 11 de diciembre a través de sus redes sociales y proyectos a futuro.

Si bien muchos artistas comenzaron con sus eventos por Internet desde hace mucho, “La Patronal” recién se ha animado a realizarlo. ¿Por qué? “No había mucho que celebrar, de repente estos momentos no son los mejores”, comentó Fe.

Para el también director de fotografía, cree que será todo un reto debido a que lo digital es algo inusual en las fiestas y no cree que este medio sea ideal para llevar música a cada rincón del país.

“La música es como la educación, es algo humano y sin eso se pierde esa experiencia. La energía tan linda de las fiestas patronales donde no necesitas parlantes, sino que la música aflore, se ha perdido”, aseguró.

PRIMER CONCIERTO EN VIVO

El viernes 11 de diciembre a las 7 p.m. (hora peruana), “La Patronal” ofrecerá su primer concierto virtual desde la peña “La Candelaria” que queda en el distrito de Barranco. “Ambos hemos unido fuerzas”, asegura César Fe.

Será en vivo y en directo, y lo bueno de esto, es que las personas podrán comentar y pedir las canciones de su gusto, enviar saludos, y más. “Estamos tratando de buscarle un diseño que nos permita ir más allá de tener cámaras y tocar, será un gran show audiovisual”, sostuvo.

“La Candelaria” es una casona grande donde el espacio permite que la banda pueda tomar distancia. Los que no tocan viento siempre tendrán que usar mascarilla ya que es necesario para evitar la propagación del virus.

César Fe, director de "La Patronal", invita al primer concierto virtual de la banda que se realizará este viernes 11 de diciembre a través de sus redes sociales.

LA REINVENCIÓN DE LOS ARTISTAS

Los artistas vernaculares al igual que las bandas tenían miedo e incertidumbre de lo que pasará con la industria musical, sin embargo, Fe rescata que los músicos han tratado de ingeniárselas para seguir haciendo lo que más les gusta:

“La gente de la música no ha cambiado de rubro, se ha quedado a hacer música. Y si no han hecho conciertos, es porque no han tenido acceso a la tecnología, quizá”, comenta.

Además, recalca que los músicos de este género han salido a calles a ganarse tocando el instrumento que les corresponde y no se han reinventado como otros.

“Es un tema de proceso y qué bueno que antes de que termine el 2020, el folclor se esté reactivando. Eso es ser sincero porque seguimos con lo nuestro, con lo mejor que sabemos hacer”, sostuvo.

