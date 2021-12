Yamilet fue ganadora de la tercera temporada de 'La Voz Perú' | Fuente: Facebook | Yamilet

Luego de su participación en la tercera temporada de "La Voz Perú", donde resultó ganadora junto al mexicano, Alex Lora, la cantautora Yamilet de la Jara, ha decidido relanzar su carrera musical con el estreno de "Sígueme a ciegas", un tema que la hace incursionar en el género del pop urbano.

Se trata de una canción de su propia autoría y producida por el realizador "Papa Bear" en los estudios de 'La Realeza'. "Sígueme a ciegas", que tiene partes en español e inglés; habla de la diversión, el baile y los buenos tiempos. La canción viene acompañada de un videoclip que fue rodado en Lima en formato cine.





TALENTO PARA LA MÚSICA

Además de cantar y componer, Yamilet también domina el piano, el violín y la guitarra, talento que le ha ayudado a producir sus propias creaciones musicales. Esto también le ha valido su presencia en el festival "White Nights of St Petersburg" en Rusia.

Durante la pandemia, Yamilet tuvo la oportunidad de representar al Perú en el concurso "Music is the universal cure", en Estados Unidos, donde resultó ganadora con el tema "Live like this". Adicionalmente, la cantautora ha realizado colaboraciones con artistas de Italia y Brasil, una experiencia que le ha permitido ganar notoriedad en el negocio de la música.

GANADORA DE "LA VOZ PERÚ"

En el año 2015, Yamilet se coronó como la ganadora de la tercera temporada de "La Voz Perú" junto a su entrenador, Alex Lora. Gracias a las votaciones del público, la joven artista logró imponerse ante Susan Ochoa, otra de las favoritas que estuvo bajo la batuta de Gian Marco.

