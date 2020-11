Susana Baca se muestra feliz al lograr un tercer premio en los Latin Grammy 2020. | Fuente: Instagram

La ganadora del Latin Grammy 2020 a Mejor álbum folclórico, Susana Baca, confesó sentirse emocionada por haber recibido su tercer galardón en toda su carrera musical por su disco “A capella”.

Si bien fue una gala atípica ya que se está celebrando de manera virtual por la pandemia del nuevo coronavirus, la artista peruana reveló que le tomó por sorpresa ser nombrada ya que “estaba tomando una siesta”:

“Yo estaba haciendo una siestecita cuando de repente me dicen: ‘Ya anunciaron, Susana’. Me he levantado corriendo a mirar. ”, dijo entre risas Susana Baca al programa “Conexión” de RPP Noticias.

Con la emoción a flor de piel, la artista le dedicó este triunfo a todo el Perú y a los jóvenes que siguen luchando por sus derechos: “Estábamos viviendo un momento difícil, pero que ahora vamos respirando y avanzando, espero que los jóvenes sigan tan alertas como ahora para continuar”, agregó Baca. “Este es mi tercer Grammy, ¡qué bonito, qué felicidad!”, continuó.

¿CÓMO NACIÓ LA IDEA DE HACER “A CAPELLA”?

Susana Baca contó que esta pandemia le ha servido para concentrarse en la música. “Yo me daba vueltas como un ratón”, dijo soltando una carcajada. “Entonces Ricardo, mi compañero me dice: ‘Quédate tranquila y canta a capela, yo te conocí así, entonces vuelve a hacerlo, yo te grabo’”, continuó.

Así que comenzó a buscar qué canciones podría entonar, poemas, temas que no había cantado o las que había cantado hace tiempo, así que se puse a trabajar en eso y el 1 de mayo “nos pusimos a trabajar como obreros de la música”, contó la cantante.

Desde el primer momento de la pandemia, Susana se repetía “¿Quién dijo que todo está perdido?” Así que para darse aliento, cantó “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, canción de Fito Páez, con la que empieza su disco.

“Yo decía que era escrita para este momento de la pandemia. Por eso fue una de las primeras que grabé para ‘A capella’ y fui escogiendo. Es muy difícil cantar así, es uno de los retos más grandes para un cantante”, reveló.

AGRADECIMIENTO DEL PÚBLICO

Tras lanzar su disco “A capella”, Susana Baca no imaginó que iba a ser reconocido internacionalmente, pero el apoyo de la gente fue el impulso para creérselo: “La gente que lo oyó, me dijo “Susana, qué intensidad, qué cosa tan bella, cómo he apreciado las palabras de las canciones”, contó.

“Me han pasado cosas hermosas En la calle me decían ‘A capella, que hermoso’”, agregó la artista que aún no cree el gran logro que ha obtenido. “Este es mi tercer Grammy, ¡qué bonito, qué felicidad!”, sostuvo. Y para finalizar, se animó a cantar a capela “Contigo Perú” para el agrado de sus oyentes.

