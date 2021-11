Leslie Shaw estrenó un nuevo sencillo, titulado "No olvido". | Fuente: Difusión

Luego de lanzar su canción "La culpa", la cantante Leslie Shaw estrenó "No olvido", un sencillo cuya autoría la compartió con el reggaetonero puertorriqueño Yozuel y estuvo bajo la producción de Yondoe.

La artista, que actualmente radica en Miami (EE.UU.), apuntó en un comunicado de prensa que esta canción significa un parteaguas en su carrera. "Es un nuevo sonido en el que he estado trabajando todo este tiempo de pandemia, buscando una evolución para mí y mi música", dijo.

"Después de 'No olvido vendrán muchas canciones más seguidas junto a mi equipo nuevo de 'Solo Fuego Music'", añadió.

Leslie Shaw acompaña esta nueva propuesta con un videoclip, ya disponible en YouTube, que fue rodado en Estados Unidos bajo la dirección y realización de Ignacio Ugarteche y Sabrina Franco. La historia del material transita por un amor obsesionado de la protagonista ante un amor no correspondido.

Cabe destacar que Leslie Shaw iniciará la gira de promoción en Lima el 25 de noviembre y luego continuará por Puerto Rico y Miami.

El éxito de "Sola y soltera"

Con "Sola y soltera", Leslie Shaw volvió a la escena artística tras algunos meses lejos de la música. El sencillo, hecho en colaboración con el cantautor cubano El Prefe, tuvo su propio videoclip, actualmente disponible en YouTube.

Este tema, grabado en los estudios de Vla Music Entertainment (la nueva disquera de la cantante nacional) fue compuesto por la misma intérprete de "Faldita" con el apoyo del mencionado artista cubano y Mr. Vla, quien también fungió de productor.

Así, la artista peruana volvió a ejecutar alianzas con el género urbano internacional, fórmula que le ha dado rotundos éxitos como "Estoy soltera" junto a Thalía y Farina, canción que fue elegida reciemente como "Hit del año" en Perú y con casi 30 millones de vistas en YouTube.

Pese a la paralización de la música y los conciertos presenciales por la pandemia, Leslie Shaw ganó en la categoría de Mejor artista sur en los Premios Heat 2020 que se celebraron el pasado diciembre.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.