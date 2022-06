Leslie Shaw habla de su carrera musical y futuros proyectos en la industria. | Fuente: Instagram

Leslie Shaw visitó los estudios de RPP TV para dar más detalles del lanzamiento de su más reciente sencillo 'Poderes', un tema con el que busca contar, a manera de desahogo, todo lo que vivió durante los dos años de pandemia.

La tristeza que experimentó durante el periodo de la crisis sanitaria, la motivó a crear esta canción, convirtiéndose para la cantante en una especie de terapia para levantarse, reanimarse y reencontrarse con su música.

"Quiero inspirar a los demás artistas nuevos que de repente se frustran... quiero inspirarlos a que se levanten y que usen sus propios poderes para salir adelante, porque todos tenemos un don, lo tenemos dentro, pero muchas veces no nos damos cuenta", expresó en el programa Central de Informaciones.

QUISO ABANDONAR LA MÚSICA

Leslie Shaw reveló que estuvo a punto de abandonar su carrera musical luego de llevarse varias decepciones dentro de la industria; además de lidiar con comentarios negativos que no aportaban a su trayectoria.

"Siempre hay alguien que te pone una traba o te hace sentir menos. Muchas veces me he frustrado, más en la pandemia, cuando lancé mi álbum en plena emergencia y no pude cantarlo en vivo, quise abandonar mi carrera", comentó

"Toda la gente que estaba a mi alrededor sacó su verdadera cara durante la pandemia, que era simplemente estar a mi lado por dinero o por sacar algo. Me decepcioné de muchas personas, renuncié a la disquera donde estaba, simplemente quise estar sola y buscar algo que me haga sentir yo nuevamente", agrega la artista nacional.

DE REGRESO AL POP ROCK

Tras el periodo de desencanto que vivió con la música urbana, Leslie Shaw volvió a escuchar y redescubrir el rock pop, además, de las canciones que grabó a los inicios de su carrera. Sin embargo, la cantante asegura que no le pone límites a sus gustos musicales y ya alista el lanzamiento de una cumbia junto a un grupo uruguayo y de un reggaetón con guitarras eléctricas.

"Estoy dejando un poquito de lado el género urbano porque me aburrí un poco de lo mismo. Estando en Miami pude conocer a muchos productores de todas partes del mundo, pero me sentí muy cómoda trabajando con un productor colombiano, que me trajo sonidos electrónicos con guitarras y quiero regresar a lo que yo amaba, que era el rock. Poco a poco iré haciendo eso... me gusta mucho más que otros géneros".

