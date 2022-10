Leslie Shaw lanzó recientemente su tema "Castigo", con la colaboración del grupo Marama. | Fuente: Instagram / Leslie Shaw

Recientemente comprometida con El Prefe, la peruana Leslie Shaw no pierde de vista que lo primero es la música. Porque desde niña la artista ha aspirado a convertirse en una cantante reconocida y sus colaboraciones, su proyección internacional y una evaluación sobre su carrera le indican que va por el camino correcto.

Por eso, no es gratuito que para la cantante de 33 años le produzca más placer estar entregada a su público que a una relación. "Me apasiono más con mi música que con mis enamorados", dijo en entrevista con el diario Trome. Y agregó: "Disfruto más en el escenario que haciendo el amor. Siento maripositas en el corazón, pero cuando estoy en la tarima".

Según Leslie Shaw, todo con lo que soñó desde pequeña se ha cumplido hasta la fecha. "Cantar en el Festival de Viña del Mar, tener un video en MTV y una casa grande con jardín y palmeras", enumeró. Aunque mencionó que fue difícil avanzar en la industria musical. "Hay mucho machismo y prejuicio a nivel mundial", dijo ante el dominio de varones en la música urbana.

De allí procede su imagen de rebelde sin aparente causa. "Hago respetar mis letras, mi escenografía. No dejo que ningún hombre me asesore", manifestó. Lejos de sentirse encasillada como "la chica linda" que "debería ser buena", Leslie Shaw defendió sus "temas de sexo" en sus canciones o su derecho a "asegurar que si quiero tener diez novios, los tendré".

Leslie Shaw sobre ser mamá: "No lo deseo"

Con una boda en camino, Leslie Shaw puso los puntos sobre las íes respecto a la maternidad: no la quiere. "No lo deseo", sostuvo al ser consultada si quiere ser mamá. Tiene más de una razón para ello: "Me encanta la libertad y no aferrarme a nada ni nadie. No sé si estaré preparada para asumir una responsabilidad tan grande como es tener un hijo".

Es precisamente en su etapa profesional donde la cantante de "Poderes" busca su realización. Ella, que empezó a cantar desde muy joven en casinos cuando no era ni mayor de edad, lanzó recientemente su tema "Castigo", junto al grupo uruguayo Marama. Una canción en clave de cumbia que se suma a la paleta de géneros que ha experimentado en toda su trayectoria.

"Es una cumbia, es alegre, pero a la misma vez habla de desamor, de despecho, de drama que me encanta y siento que las chicas se van a sentir identificadas y la van a gozar y bailar en todas las fiestas", dijo Leslie Shaw sobre esta colaboración en un comunicado de prensa.

Como se recuerda, desde hace años que Leslie Shaw viene buscando darle más espacio al empoderamiento y la liberación femenina en la música urbana. Como declaró a RPP Noticias en 2020: "Siempre voy a defender a mis seguidoras mujeres, siempre estoy pendiente de ellas, de aconsejarlas, ser inspiración para ellas. Siempre voy a recalcar eso en mis letras".

