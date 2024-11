"Es como llegar a la cima": Los Mirlos llevarán la cumbia amazónica a Coachella 2025

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Rodríguez, líder y fundador de Los Mirlos, se presentó en el programa Encendidos de RPP, donde compartió detalles sobre el próximo gran paso en la trayectoria de la icónica agrupación de cumbia amazónica: su participación en el festival Coachella 2025. "Estamos agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de hacer bailar a otra generación", comentó.

► Los Mirlos en Coachella 2025: Lady Gaga y los artistas de uno de los festivales más grandes del mundo

"Pasamos de los abuelos a los papás y los hijos, y les encanta la música. Sucede a donde vayamos", señaló. Según Rodríguez, este éxito se debe al estilo único de Los Mirlos, con "guitarras que suenan como el trinar de las aves" y una propuesta que no solo canta al amor y al desamor, sino que también celebra la cultura amazónica con cumbias y cumbiones que conquistan cualquier escenario.

La agrupación peruana celebra sus más de 50 años de trayectoria con esta histórica invitación a Coachella 2025.Fuente: Instagram: @losmirlos

¿Cómo llegó la invitación a Coachella 2025?

La sorpresa por ser invitados a uno de los festivales más importantes del mundo fue enorme, según relató Rodríguez. Aunque la banda ya cuenta con experiencia en más de 40 festivales internacionales, Coachella marca un antes y un después en su carrera. "Estamos abriendo caminos, llevando la música tropical del Perú al mundo", afirmó emocionado.

Rodríguez reveló que la conexión con el festival llegó gracias a su hijo menor, Javier. "Coachella se comunicó con mi hijo por las redes sociales. Ellos nos ubicaron. Vieron la calidad de Los Mirlos", explicó. Al principio, el músico no dimensionó la magnitud del evento: "Yo no conocía el festival. Cuando mi hijo me habló de Coachella, no le di importancia porque no sé mucho de festivales. Me dijo que era uno de los más grandes del mundo y que querían tener a Los Mirlos".

Ahora, con la certeza de estar en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, Rodríguez lo describe como "lo máximo" que les ha ocurrido en más de 50 años de trayectoria. "Es como llegar a la cima", expresó. "Mi hijo está conectado con empresarios de Estados Unidos y le dicen: 'Estiren a Los Mirlos por diferentes lugares'. Esa es la propuesta".

La actuación de Los Mirlos será parte de una jornada encabezada por la cantante estadounidense Lady Gaga.Fuente: Instagram: @losmirlos

¿Quiénes lideran el Coachella 2025?

Lady Gaga, Green Day y Post Malone encabezan la siguiente edición del festival, que se realizará en el Empire Polo Club en Indio, California, durante dos fines de semana consecutivos: del 11 al 13 y del 18 al 20 de abril de 2025. Además, Travis Scott será el artista especial, consolidando un line-up de impacto.

La lista de artistas incluye a figuras como Charli XCX, Missy Elliott, Megan Thee Stallion, Lisa, The Misfits, Clairo y la banda de reggae Rawayana. También destacan los representantes latinos: Los Mirlos, Anitta, Junior H, El Malilla, y el dúo argentino CA7RIEL y Paco Amoroso, entre otros.

Según Jorge Rodríguez, líder de Los Mirlos, Coachella los contactó directamente debido a su interés en incluir su música.Fuente: Instagram: @losmirlos

Los Mirlos en Coachella 2025

Los Mirlos harán historia en Coachella 2025 al compartir escenario con grandes de la música internacional. Según la organización del festival, la banda se presentará entre el 11 y 18 de abril, liderados por la icónica Lady Gaga como artista principal. Entre los destacados del line-up también figuran Missy Elliott, LISA, The Prodigy, FKA twigs, The Go-Go’s, MARINA, Djo y Three 6 Mafia, entre otros.

En entrevista previa con RPP, Jorge Rodríguez, líder de Los Mirlos, expresó su alegría por representar a Perú en un escenario tan prestigioso. "Estamos felices de llevar nuestra cumbia amazónica psicodélica a este mega evento y representar a nuestro querido Perú. Siempre lo hago llevando la bandera roja y blanca", declaró.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis