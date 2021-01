La joven cantante Luciana Elice presenta su nuevo tema "Nada me va a cambiar". | Fuente: Instagram

Luciana Elice anunció su nuevo tema 'Nada me va a cambiar', que tuvo que posponer por las marchas nacionales a finales del 2020. “La escribí hace bastante tiempo”, contó la cantautora peruana de 23 años en conversación con RPP Noticias.

La artista señaló que escribió la canción durante su etapa universitaria. “Tiene mucho de la rebeldía, fue en un momento donde yo sentía que iba por un buen camino, pero siempre hay personas que te dicen lo contrario. (…) Fue mi forma de decir que soy así y confío en las cosas que estoy haciendo”, agregó Elice sobre su sexto sencillo de su carrera musical.

Con grandes influencias del pop, la joven cantante lleva adelante su carrera con influencias de otras grandes artistas como Lady Gaga o Taylor Swift, pero no se queda en un solo género musical: “No soy una persona muy cerrada en géneros, me gustan todos (…) Nunca he hecho algo muy tradicional con algún género, siempre es todo muy hacia el pop”.

LA PANDEMIA Y CRISIS POLÍTICA EN LA MÚSICA

La industria musical en nuestro país se vio muy golpeada por la pandemia de la COVID-19 durante casi todo el 2020: “Existe mucha diferencia en nuestra comunidad y sociedad, son cosas que también hablo en mis canciones. Con la pandemia, a pesar de que soy joven y no me ha afectado tanto como a otras personas, he estado muy sensible con ese tema”, asegura Luciana Elice.

Por otro lado, no dejó de mencionar los momentos que se vivieron por la crisis política en el Perú, que tuvo su momento más grave en las protestas antigubernamentales de noviembre. 'Nada me va a cambiar' iba a salir a mediados de noviembre, pero tuvo que posponerse el lanzamiento.

“Iba a sacar esta canción el año pasado, estaba programa para esas fechas de las marchas, en noviembre. Decidí aplazarlo porque no me encontraba tan concentrada en sacar una canción, cuando estaba concentrada en salir y pronunciarme sobre eso”, dijo a RPP Noticias.

